Stress, warnt die Welt-Gesundheitsorganisation, ist die größte Gesundheitsgefahr im 21. Jahrhundert. Deshalb ist es wichtig, sich Zeit für sich zu nehmen. Tipps für einen stressfreien Alltag bietet die Österreichische Gesundheitskasse mit ihren Webinaren zur mentalen Gesundheit.

SALZBURG. Anlässlich des Internationalen Tages der mentalen Gesundheit, der jährlich am 10. Oktober stattfindet, legt die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) im ganzen Monat Oktober einen besonderen Fokus auf die Förderung der seelischen Gesundheit und bietet kostenlose

Webinare an.

Führende Experten zeigen Entspannungsübungen und geben Tipps zur Burnout-Prävention. Sie bieten hilfreiche Strategien, um im Alltag widerstandsfähiger zu werden und besser für den Familienalltag gewappnet zu sein. Ebenso erfährt man, was sich Positives aus Krisen mitnehmen lässt und wie. „digitale Demenz“ bekämpft werden kann.

„Ein intaktes Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele ist für unsere Gesundheit essentiell. Überlastung im beruflichen oder privaten Umfeld kann zu einem Ungleichgewicht führen. Hier ist es wichtig, erste Alarmzeichen wahrzunehmen und zu wissen, wo man Hilfe, Tipps und Unterstützung bekommt", so Andreas Krauter, medizinischer Leiter der ÖGK.