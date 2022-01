Mit einer neuen Tagesklinik will das Land Salzburg die Behandlungsmöglichkeiten für Risikopatienten erweitern. Omikron habe die Spielregeln geändert, die Corona-Maßnahmen sollen evaluiert werden. Trotzdem wolle man vorbereitet bleiben und Salzburgs Spitäler durch neue Behandlungsangebote für Risikopatienten langfristig entlasten.

SALZBURG. Ein Lockdown für Ungeimpfte sei aus diesem Grund nicht mehr sinnvoll. Aktuell bestehe eine Verhältnis zwischen geimpften und genesenen Personen, dass sich auf die Gesamtentwicklung positiv auswirke. Trotzdem betont Landeshauptmann Wildfried Haslauer das Impfen wirkt, das Risiko sich zu infizieren sei als nicht geimpfter dreifach so hoch. Er spricht sich aufgrund der aktuellen Situation für eine Evaluation der aktuellen Corona-Maßnahmen aus. Man wolle die Sperrstunde auf 23 Uhr anheben und 3G im Handel durchführen und somit auch ungeimpften den Zugang zum Handel und körpernahen Dienstleistungen ermöglichen.

Beachtet werden muss in diesem Zusammenhang aber das rund 2-3 Prozent der Salzburger Bevölkerung an einer autoimmunen Erkrankung leiden, wodurch Betroffene keine Antikörper gegen Covid ausbilden und somit ungeschützt sind. Für die Betroffenen will man die Behandlung im Falle einer Covid-Infektion ausbauen.

Landeshauptmann Wilfried Haslauer präsentierte das neue Behandlungsangebot.

Tagesklinik soll direkte Behandlung ermöglichen

Geplant ist eine neue Tagesklinik in der Abteilung der inneren Medizin im Universitätsklinikum weitere Tageskliniken im Versorgungsbereich Süd sollen folgen. Betroffene mit Covid-Symptomen können sich in der Tagesklinik anmelden und bei PCR-Positivem Testergebnis aufgenommen werden. Innerhalb von 30 Minuten kommen Infusionen zum Einsatz und bei Bedarf auch entsprechende Antikörpermedikamente, um einen schweren Ausbruch der Erkrankung zu verhindern. Bei direktem Behandlungsbedarf können solche Kliniken das Gesundheitssystem unterstützen und die Hospitalisierung vermeiden. Zwölf bis sechzehn Personen können in der neuen Tagesklinik behandelt werden. Sollte sich diese Behandlung als erfolgreich erweisen, wolle man diese auch auf den niedergelassenen Bereich ausweiten.