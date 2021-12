Rund 36 Tonnen medizinisches Material hatte die Boeing B767 von Uzebkistan Airlines geladen und landete heute am Salzburg Flughafen. In Zeiten vor der Krise wurden mit diesen Langstreckenflugzeugen Passagiere befördert, in Coronazeiten müssen Airlines kreativ werden und rüsten etwa solch einen Passagierflieger zum Frachter um, damit diese Flugzeuge während der Pandemie dringend benötigte, zumeist medizinische, Fracht ans Ziel bringen.

SALZBURG. In der mittlerweile fast zwei Jahren andauernden Pandemie hat sich der Bedarf an Mobilität gewandelt. Während Menschen durch Reisebeschränkungen deutlich weniger reisen können, werden medizinische Produkte dringend vor Ort benötigt. Erstmalig landete ein direkter Frachtflug aus China in Salzburg. Unterstützt wird der Salzburger Flughafen durch die Quehenberger Logistik. Geladen hatte die Boeing vor allem Masken und Antigentests.

36 Tonnen medizinisches Material hatte der Passagierflieger an Board.

Foto: Flughafen Salzburg

„Aktuell können wir pandemiebedingt weniger Passagiere bei uns begrüßen, dafür freut es uns, wenn wir in der Versorgung mit medizinischen Produkten unterstützen können. Dies tut dem Flughafen gut und freut auch die gesamte Mannschaft am Vorfeld – es rührt sich was. Einen zweiten Flieger, den auch der Logistik-Profi Quehenberger nach Salzburg fliegen lässt erwarten wir am Samstag", so Flughafenprokurist Christopher Losmann

Der Flughafen Salzburg und ide Quehenberger Logistik, beheimatet in Straßwalchen arbeiten bereits seit mehreren Jahren erfolgreich zusammen daran Waren über den Lufttransport an ihren Zielort zu bringen. Oft gelte es auch bei Charterflügen schnelle und effiziente Lösungen zu finden weshalb ein weltweites Partnernetzwerk benötigt werde.