Die Uniklinik Salzburg baut den robotischen Bereich der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie und erhält dafür einen Symani Roboter. Damit ist die Klinik weltweit die erste Klinik mit einem solchen Roboter.

SALZBURG. Der Symnai Roboter in der Uniklink Salzburg wurde speziell für mikrochirurgische Eingriffe entwickelt. Herzstück ist eine spezielle Programmierung - dank NanoWrist-Instrumentierung werden Handbewegungen des Chirurgen auf wenige Millimeter hinunter dirigiert. Dadurch können Nerven, Lymphgefäße und Blutgefäße genäht werden.

„Wir planen, den Roboter bei Wiederherstellungs-Operationen nach Unfällen oder Tumor-Entfernungen einzusetzen, aber auch bei der Korrektur von Fehlbildungen.“Professor Alexander Gaggl, Vorstand der Uniklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie.

Bei solchen Operationen werden den Patienten in der Regel Hautlappen aus anderen Körperstellen entnommen und ins Gesicht oder auf den Schädel transplantiert. Hier spielt die Präzision der Nähte an den Gefäßen eine zentrale Rolle, weil über diese Gefäße in weiterer Folge die transplantierten Hautlappen durchblutet werden. Kommt es dabei zu Komplikationen kann der Körper auch eigenes Gewebe „abstoßen“ und der Eingriff muss wiederholt werden.

Robotische Chirurgie ist am Uniklinikum Salzburg bereits seit längerem fix verankert: Die Unikliniken für Urologie und Chirurgie arbeiten bereits seit 2018 mit einem DaVinci-Robotersystem. Im vergangenen März wurde ein zweites System, ein DaVinci Xi, an der Uniklinik für Chirurgie in Betrieb genommen, in dessen Betrieb auch die Uniklinik für Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten sowie in weiterer Folge die Uniklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe eingebunden wird. Das erste DaVinci-System war bereits im ersten Jahr zu hundert Prozent ausgelastet. Operiert werden mit den DaVinci-Systemen zu rund 90 Prozent Patienten der allgemeinen Klasse.

Der fortschrittliche Roboter nach seiner Installation in der Universitätsklinik.

Zukunftsweisende Technologie

Erste Operationen mit dem neuen Gerät sind bereits Mitte August geplant. Der Roboter ermöglicht dem Chirurgen auch besonders schwere Operationen mit geringerem Risiko durchzuführen. Für die Verwendung des Roboters läuft an der Uniklinik Salzburg derzeit ein Schulungsprogramm. Die Salzburger Uniklinik für wurde von der Herstellerfirma Medical Microinstruments (MMI), einem Unternehmen aus der Nähe von Pisa, ausgewählt, weil sie international als eines der besten mikrochirurgischen Zentren Europas gelte. MMI ist mit den Salzburger Landeskliniken als Träger des Uniklinikums Salzburg eine Partnerschaft eingegangen, in deren Rahmen der Symani-Roboter auch weiter verbessert werden.



„Die Salzburger Landeskliniken dürfen die Robotertechnik von morgen schon heute testen und weiterentwickeln. Das zeigt, auf welch hohem Niveau wir hier Medizin betreiben“,

Jürgen Koehler, Ärztlicher Direktor des Uniklinikums Salzburg.

Die Uniklinik für MKG ist international für ihre verschwindend geringe Komplikationsquote bekannt. Durch den Symani-Roboter sollen die hoch komplexen, stundenlang dauernden Eingriffe noch sicherer und vor allem schneller durchgeführt werden. Die Patientinnen und Patienten profitieren durch kürzere Narkosezeiten, aber auch durch die Präzision, die wiederum schnellere Heilung, kleinere Narben und weniger Kollateralschäden bedeutet und auch verhindert, dass Operationen wie Gewebetransplantationen wiederholt werden müssen.