Nach dem Jubiläums-Sommer der Salzburger Festspiele folgt nun ein Jubiläums-Herbst:

Das SalzburgerLand feiert 25 Jahre Salzburger Bauernherbst - von 16. August bis 1. November 2020

Die beliebte Veranstaltungsreihe findet auch in diesem Jahr statt!

Diesmal ca. 1000 kleinere Veranstaltungen und angepasst an die Situation, wie die Organisatoren am Dienstag bekannt gaben.

Der Salzburger Bauernherbst gilt als die bekannteste touristische Produktmarke im SalzburgerLand – die Hälfte aller Gäste kennen ihn oder haben schon einmal eine Veranstaltung besucht. Die Themen Brauchtum, Handwerk und bäuerliche Kulinarik sind sehr gefragt, jährlich mehr als 500.000 Besucher zählten die vielen Feste in den Bauernherbst-Orten zuletzt.

Eine Größenordnung, die in diesem Jahr natürlich nicht erreicht werden kann. „Klein, aber fein“ wird der Salzburger Bauernherbst in diesem Jubiläums-Jahr zelebriert, sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Das geplante große landesweite Bauernherbst-Eröffnungsfest in Tamsweg wird auf nächstes Jahr verschoben.



Im Jubiläums-Jahr kehrt der Salzburger Bauernherbst in gewisser Weise zurück zu seinen Wurzeln. So wie vor 25 Jahren alles begann – mit vorwiegend kleinen Veranstaltungen und echtem Mitmach-Charakter. „Bei Hof-Führungen, geführten Wanderungen und Workshops können unsere Gäste in kleinen Gruppen in das Leben unserer Bäuerinnen und Bauern eintauchen, die bäuerliche Küche erleben oder traditionelles Handwerk erlernen“, sagt Eveline Bimminger, Projektleiterin Salzburger Bauernherbst über das Konzept im Jubiläums-Jahr.

So kann man beispielsweise ein Bierseminar absolvieren, Brot backen, unter Anleitung einen Teppich weben oder die Arbeit am Bauernhof mit allen Sinnen erleben. Die Besonderheiten von Kräutern lernt man bei Kräuter-Wanderungen kennen und in Workshops, wie man diese zu Salben und Köstlichkeiten verarbeitet. Ebenso am Programm stehen Töpfern, Heufigurenbasteln, Almkranzlbinden oder ein Schnalz-Kurs.





Ein Besuch auf der Homepage des "Bauernherbstes" lohnt sich auf jeden Fall