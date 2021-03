In der Stadt Salzburg werden gerade eigene, leistbare Wohnungen für Frauen in Not errichtet. 34 Wohnungen stehen ab 2022 für alle Frauen in Notsituationen – aus Stadt und Land Salzburg – mit oder ohne Kindern zur Verfügung.

SALZBURG. In der Plainstraße 83 in der Stadt Salzburg wird es ab Jahresbeginn 2022 eigene, leistbare Wohnungen für Frauen in Not geben. Die Caritas betreibt das Projekt. Ziel sind 34 Wohnungen zu errichten, die den Frauen nicht mehr als 400 Euro pro Monat an Miete inklusive Betriebskosten abverlangen. Die Wohnungen stehen für alle Frauen in Not – aus Stadt und Land Salzburg – ab 18 Jahren, mit oder ohne Kindern, zur Verfügung. Finanziert wird das Projekt mit Förderungen des Landes Salzburg, aus Mitteln der Wohnbauförderung, über das Nutzungsentgelt und aus zweckgewidmeten Spenden.

"Dass diese Wohnungen in der Stadt Salzburg liegen, kann für Frauen aus den anderen Bezirken ein gute Option sein, um aus dem gewohnten Umfeld auszutreten und in der Stadt neu anzufangen."

Landesrätin Andrea Klambauer

Leistbar wohnen auf unbegrenzte Zeit



Der Umbau im Objekt, das von April bis Ende Juli 2020 noch als 24-Stunden-Quartier für obdachlose Menschen genutzt wurde, ist in vollem Gange. Fassade, Fenster, Dach und Stiegenhaus sind fertig, nun startet der Innenausbau der 34 Wohnungen, die Frauen in Not ein Zuhause, Stabilität und Perspektive geben sollen. Frauen, die in einer solchen Wohnung für unbegrenzte Zeit unterkommen können, sollen sich dadurch leichter aus belastenden Situationen lösen und in ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben begleitet werden können.

„Mir ist es sehr wichtig, dass wir als Caritas gerade bei Frauen und Kindern sehr genau hinschauen und unsere Hilfsangebote noch erweitern. Diese Wohnungen sollen ein niederschwelliges Angebot sein und eine Perspektive eröffnen.“

Andrea Schmid, stellvertretende Direktorin der Caritas Salzburg

Armutsspirale unterbrechen



34 Wohnungen mit je etwa 30 Quadratmetern samt Bad und Küche werden zur Verfügung stehen. "Frauen in Not brauchen ein stabiles und leistbares Zuhause, wo sie zur Ruhe kommen und sich wieder aufrichten können – mit dem Ziel eines eigenständigen und geordneten Lebens", sagt Andrea Schmid, stellvertretende Direktorin der Caritas Salzburg. Dazu erhalten die Frauen bedarfsgerechte Betreuung, die ihren Weg erleichtern und die Armutsspirale unterbrechen soll.

Wie kommt man zu einer Wohnung?



Die Vergabe der Wohnungen erfolgt in enger Abstimmung mit Kooperationspartnern wie dem Gewaltschutzzentrum, den Salzburger Frauenhäusern und den Einrichtungen der Caritas wie dem Haus Elisabeth.

Die Frauen, die einziehen können, sind über 18 Jahre alt.

Die Frauen sind von struktureller, psychischer und/oder physischer Gewalt betroffen.

Oder die Frauen sind von Delogierung bedroht und müssen sich selbst versorgen können.

Wer kann in eine solche Wohnung einziehen?

Drei Beispiele :

Beispiel: Eine Frau aus einem österreichischen Nachbarland zieht der Liebe wegen nach Österreich. Nach zweijähriger Beziehung bekommen sie und ihr Partner ein Kind. Der Partner war schon immer etwas eifersüchtig, jedoch konnte die Frau vor dem Kind gut damit umgehen. Als das Kind geboren war, durfte die Frau ohne ihren Mann nicht mehr aus dem Haus gehen. Der Mann wurde auch immer eifersüchtiger auf das Kind und lebte seine gefühlte Benachteiligung durch psychischen Druck auf seine Partnerin aus. Die Frau entschloss sich aus der Beziehung zu flüchten und wandte sich an eine Frauenberatungsstelle. Beispiel: Eine Frau hatte eine langjährige Partnerschaft, welche von Beginn an nicht von Harmonie gekennzeichnet war. Sie wurde des Öfteren von ihrem Partner geschlagen. Auch die Polizei musste einschreiten und Wegweisungen aussprechen. Die Frau öffnete für ihren Partner jedoch immer wieder die Türe und konnte sich nicht von ihm trennen. Erst nach Jahren gelang es ihr, die Beziehung zu beenden und sich Hilfe zu suchen. Beispiel: Eine Frau verliebte sich in ihrem Urlaub. Aus der Liebe entstand eine Fernbeziehung und schließlich eine Ehe. Zu Beginn war die Ehe von Verständnis und Harmonie geprägt. Doch noch einiger Zeit änderte sich der Partner und griff immer mehr zum Alkohol. Er fing an, seiner Ehefrau zu drohen – auch mit einem Messer. Die Frau schlief von diesem Moment an in einem anderen Zimmer und sperre sich ein. Durch ihre Verzweiflung schaffte sie es, bei einer Frauenberatungsberatungsstelle Hilfe zu holen und sich von ihrem Mann zu trennen.

Psychosoziale Betreuung fördert Eigenständigkeit



„Aus Mitteln der Wohnbauförderung unterstütze ich dieses neue Projekt mit rund 1,5 Millionen Euro, um mit Übergangswohnungen für Menschen in Schwierigkeiten ein rasches und unbürokratisches Angebot zu schaffen. Dabei ist mir der hohe Wohnkomfort der Wohnungen sehr wichtig“, sagt Landesrätin Andrea Klambauer. Darüber hinaus wird das Caritas-Projekt auch mit Geldern aus dem Frauenressort der Landesrätin unterstützt, um mit jährlich rund 150.000 Euro die Betreuungskosten des Projekts abzudecken. „Durch die psychosoziale Betreuung werden Frauen in Notsituationen gezielt unterstützt, um nach einer Stabilisierung wieder in ihre Eigenständigkeit zurückzufinden. Der Umgang mit Geld kann (wieder)erlernt werden. Das Ziel dieser betreuten Wohnform ist schnell zu helfen, denn wir lassen keine Frau in Not zurück“, so Klambauer.

„Die Plainstraße ist seit vielen Jahren ein Ort, an dem Menschen in Not Hilfe und Unterstützung finden. Es freut mich sehr, dass das ehemalige Flüchtlingshaus in Zukunft ein Zuhause und Ort der Geborgenheit für Frauen in Not wird – denn keine Frau und kein Kind darf alleine zurückgelassen werden, dafür müssen wir als Gesellschaft sorgen.“

Sozialstadträtin Anja Hagenauer