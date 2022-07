Zum zweiten Mal fand dieses Wochenende das LEVEL UP Gaming Festival in Salzburg Stadt am Messegelände statt. Am Freitag und Samstag begeistertes das Festival junge und alte Freunde des digitalen Spielspaßes mit einem breiten Angebot und spannenden Events.

SALZBURG. Freudig tummelten sich die Gamermassen in den Hallen des Salzburger Messezentrums dieses Wochenende. Von Konsolenspielspaß bis Lan-Party, Turnieren, Drohnenrennen und den leckeren Speisen der Foodtrucks wurde so einiges geboten.

Besser und Lebendiger

"Dieses Jahr rechnen wir in etwa mit 5000 Besuchern", so Hansjörg Wechselberger, einer der Veranstalter, gegenüber den RegionalMedien Salzburg. Laut ihm, war letztes Jahr die Situation aufgrund von Corona etwas schwieriger. So musste man sich zum Beispiel auf einen Tag beschränken. Dieses Jahr jedoch konnte endlich das über 20 000 Quadratmeter große Gelände der Messe voll ausgenutzt werden, bei einem zweitägigen Event mit riesigem Angebot rund um das Thema Gaming. Aufgeteilt wurde das Gelände in vier Bereiche: Die Gaming Zone, die Mainstage, die LEVEL UP LAN und die FSK16+ Area.

Der Lageplan des LEVEL UP 2022

Weiters betonte Hansjörg Wechselberger, dass wirklich für jeden etwas dabei ist und man bei der Gestaltung des Festivals vor allem auch sehr bemüht war, das Ganze familienfreundlich zu gestalten. Den Veranstaltern des Messezentrum Salzburg und der Agentur Rookies at Work geht es darum, die Szene aus dem virtuellen Raum an einem Ort zusammen zu bringen. Egal ob eSport-Organisation, Hobbyspieler oder spielfreudige Familie, nach zwei pandemiegebeutelten Jahren konnten sich Besucherinnen und Besucher auf das vielfältigste Angebot freuen, das die Gamingszene in Österreich je gesehen hat.

Bei einigen Konsolen konnten Besucher in spannenden Spielen gegeneinander antreten und Klassiker der Spielegeschichte austesten.

So kamen nicht nur E-Sportler, Hobbygamerinnen und Hobbygamer auf ihre Kosten, sondern auch Retro-Liebhaber, Virtual Reality Fans, Cosplayer sowie Liebhaberinnen und Liebhaber von analogen Karten- und Tabletop-Spielen. Ein eigener FSK16+ Bereich trennte die Spiele mit Altersbeschränkung räumlich von solchen ab, die kinder-gerecht sind. Und der Eintritt für unter 12-Jährige in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern war kostenlos.

Beim Cosplay Anisekai Cosplay Event am Samstag wurden farbenfrohe Kostüme geboten.

Die LEVEL UP ist ein Pionierevent, als das erste österreichische Gaming- und eSports-Festival, das Spielefans, professionelle E-Sportler, Firmen und Stars der Szene in einer bei einem Event zusammenbringt, um bei einer einzigartigen Atmosphäre neue Trends zu erleben und die gemeinsame Leidenschaft des Spielens zu feiern.

Auf über 20.000 Quadratmetern Gelände hatte das LEVEL UP so einiges zu bieten.

Freies Spielen in der Gaming Zone

In der Gaming Zone gab es ein breites Angebot verschiedenster Spiele, bei denen sich Besucherinnen und Besucher nach Herzenslust austoben konnten. Von guten alten Mariokart Rennen (hier gab es auch noch eine Konsole zu gewinnen) bis zu altbekannten Titeln wie Super Smash Brothers, Mortal Kombat, und Space Invaders waren alle möglichen Klassiker vertreten.

Egal ob groß oder klein, Profi oder Hobby-Spieler, in der Gaming Zone war wirklich für alle etwas dabei. So können sich Besucher gemeinsam in Virtual Reality-Welten stürzen, dort Rätsel lösen, spielerisch die eigene körperliche Fitness fördern oder die Fusion von VR und ferngesteuerten Autos erleben.

Mariokart.

Das Herzstück der LEVEL UP

Das Zentrum des Festivals bildete die Mainstage. Hier konnten eSports-Fans durchgehend hochklassigen Spielen und Shows beiwohnen und die Spieler bejubeln. Ihnen wurde ein buntes Potpourri aus bekannten Turnieren und Spieletiteln geboten. Zum Beispiel war mit Clash of Leagues by A1 eSports ein europaweites Turnierformat vertreten, bei dem auf Mobilgeräten gespielt wird. Der League of Legends Red Bull Solo Q National Qualifier wurde dieses Jahr zum ersten Mal auf der Bühne von LEVEL UP ausgetragen. Ein weiteres Highlight war das Finale des alpenScene CS:GO Turniers mit einem Preisgeld von satten 6.500€. Außerdem wurde das Programm live von Letsplay4Charity auf der populären Streaming-Plattform Twitch gestreamt. Die Einnahmen des Stream werden für wohltätige Zwecke gespendet.

Bei den Tournieren waren die Besucherinnen und Besucher wie gebannt und bejubelten die Siegerinnen und Sieger.

Es lebe die LAN Party

Vor allem Gaming Fans der 90er und frühen 20er erinnern sich noch sehr lebendig an die Freude gemeinschaftlicher LAN Partys. Bei diesen Events traf man sich mit Freundinnen und Freunden, brauchte seinen Laptop oder PC mit, verknüpfte die Geräte über ein lokales Netzwerk miteinander und spielte gemeinsam Klassiker wie Age of Empires, Starcraft, oder Counter Strike. ZACK! war das Wochenende auch schon wieder vorbei.

Der Geist dieser Stunden wurde bei der LEVEL UP wiederbelebt. Die LEVEL UP LAN brachte dieses Gemeinschaftsgefühl zurück und bot sowohl Turniere als auch freie Spielzeit für all jene an, für die Tag und Nacht beim Spielen zu bedeutungslosen Konstrukten werden.

Am besten spielt es sich immer noch mit anderen.

Bars, Essen und Party

Auch als nicht ganz so spielebegeisterte Person konnte man es auf der LEVEL UP sehr gut aushalten. So gab es ein reichhaltiges kulinarisches Angebot durch mehrere Stände und Food Trucks im Innen- und Außenbereich und auch kleine Bars, die mit Erfrischungen lockten. Weiters gab es auch spannende Info Stände, zum Beispiel jenen des österreichischen Bundesheers zum Thema Cybersecurity. Abgerundet wurde das Event dann an beiden Tagen durch ekstatische Afterpartys mit DJ.



Knurrende Gamermägen wurden bei den Foodtrucks bestens versorgt.

