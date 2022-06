Pünktlich zum Feierabend geben wir dir hier einen Überblick, was heute alles passiert ist. Das hier sind die Themen des Tages aus dem Bundesland Salzburg für den 22. Juni 2022.

Salzburg-Bundesland:

Vier Kinder mit akuten FSME-Symptomen befinden sich im Uniklinikum Salzburg. Drei Buben leiden nach Zeckenbissen unter nachgewiesenen Hirnhautentzündungen.

Vier Kinder mit akuten FSME-Symptomen im Uniklinikum Salzburg

Pinzgau:

Den Oberpinzgau hat erneut ein Unwetter erschüttert – Hagel und Starkregen führten im Felbertal wieder zu Murenabgängen und Verklausungen.

Das Felbertal wurde erneut von einer Mure getroffen

In den frühen Morgenstunden ereignete sich auf L271 (Großglockner Landesstraße) ein Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Pinzgauer kam mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Brückengeländer.

Ein Pinzgauer kam mit seinem PKW von der Straße ab

Pongau :

In der Skiregion Snow Space Salzburg arbeitet man derzeit an einem ambitionierten Vorhaben: Man will innerhalb der nächsten fünf Jahre Klimaneutral werden.

Pongauer Skiregion arbeitet an Klimaneutralität

Zu einem schweren Unfall kam es in Kleinarl im Pongau: eine 27-jährige Paragleiterin prallte in Kleinarl gegen eine Betonwand

Paragleiterin prallt in Kleinarl gegen Betonwand

Flachgau:

Mit seinen Stahlplastiken nimmt der Salzburger Künstler Hartwig Mülleitner zur aktuellen Situation auf der Erde Stellung. Kürzlich wurde eines seiner Stahl-Kunstwerke auf der Sternwarte am Haunsberg enthüllt

Ein eindringlicher Appell eines Salzburger Künstlers

Stadt Salzburg:

In der Stadt Salzburg öffnet der Club LUX seine Pforten am Rudolfskai. Das moderne Nightlife Etablissement ist eines der ersten Projekte der Neugestaltung des Kais.

Der Club LUX erstrahlt am Rudolfskai

Beim "Street Art Contest" in der Stadt Salzburg wurden die Sieger gekürt. Die beiden Graffiti-Werke werden in der Unterführung in der Gaswerkgasse zu sehen sein.

Street Art verschönert die Unterführung in der Gaswerkgasse

In der Stadt Salzburg kann man sich jetzt Lastenräder gratis ausleihen: im Sinne der nachhaltigen Mobilität stehen sieben Lastenräder bei allen städtischen Bewohnerservice-Stellen zum kostenlosen Ausleihen bereit.

Lastenräder in der Stadt Salzburg gratis ausleihen

Tennengau:

Unter dem Motto "Sei du Hallein" will die Stadt Hallein seinen Leerständen den Kampf ansagen.

Halleins Altstadt erfindet sich jetzt neu

Lungau:

Verletzungen unbestimmten Grades erlitten zwei Autofahrerinnen bei einem Verkehrsunfall in Tamsweg.

Autoüberschlag nach Kollision mit Gegenverkehr

In der Wirtschaftskammer in Tamsweg gab es einen Vortrag, wie sich Firmen und Unternehmen vor digitalen Angriffen schützen können und welche Risiken es im Cyber-Raum gibt.

Angriffe aus dem Netz im Fokus der heimischen Wirtschaft