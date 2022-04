Pünktlich zum Feierabend veröffentlichen wir die Themen des Tages aus dem Bundesland Salzburg. Das solltest du heute aus deinem Bundesland gelesen haben:

Flachgau:

Zwei Start-Up Unternehmer aus Seeham wollen Internet- bzw. Google-Bewertungen revolutionieren.

Salzburg Stadt:

In Salzburg-Lehen wurden 16 Menschen aus einem raucherfüllten Wohnhaus gerettet.

Tennengau:

Gemeinsam mit der Fachhochschule Salzburg stellt das Stadtkino ein Gaming-Event auf die Beine.

Pongau:

Der geparkte PKW zweier bayerischer Urlauber ist im Gemeindegebiet Pfarrwerfen abgestürzt. Das Fahrzeug hatte einen Totalschaden.

Video des Tages:

Versteckte Sehenswürdigkeit: "Tropfenvorhang" in Hinterthal

Flachgau:

Neumarkt am Wallersee ist die erste Gemeinde, in dem das Projekt "Orte des Gedenkens" an den Widerstand im Nationalsozialismus einen (temporären) Erinnerungsort realisiert.

