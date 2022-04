Pünktlich zum Feierabend veröffentlichen wir die Themen des Tages aus dem Bundesland Salzburg. Das solltest du heute aus deinem Bundesland gelesen haben:

Salzburg Land:

Wegen der Kriegshandlungen in der Ukraine wurde auch in Salzburg Blutbeutel-Systeme und Zentrifugen angefragt. Der europaweite Bedarf wird von der European Blood Alliance geleitet.

Ukraine hat in Salzburg Blutbeutelysteme angefragt

Tennengau:

Bewegungspark Oberalm: Anrainer, Eltern und Kommunalpolitiker haben ihre Sichtweise dargestellt. Jetzt kommen die Jugendlichen zu Wort. Entscheidende Gemeinderatsitzung folgt am Donnerstag.

Jugend braucht Raum für eigene Entfaltung

Pinzgau:

Bei der Musik-Talenteshow "The Voice Kids" versuchen talentierte junge Sängerinnen und Sänger sich in die Herzen – und in die Teams – der Coaches zu singen. Mit dabei: Lisa und Hanna Voithofer aus Saalfelden.

Lisa & Hanna Voithofer singen bei "The Voice Kids"

Pongau:

Ein Arbeitsunfall ereignete sich am frühen Nachmittag in Bischofshofen. Ein Arbeiter stürzte im Gewerbegebiet von Mitterberghütten aus rund vier Metern Höhe ab und musste verletzt ins Krankenhaus geliefert werden.

Arbeiter in Mitterberghütten aus großer Höhe abgestürzt

Pinzgau:

Das österreichische Wein- und Gourmetmagazin Falstaff hat kürzlich die beliebtesten Kleinbrauereien in allen neun Bundesländern gekürt. Darunter auch das Pinzgau Bräu.

Pinzgau Bräu erneut beliebteste Kleinbrauerei in Salzburg

Lungau:

Wechsel in der Leitung der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Lungau: Bezirksstellenleiter Franz Lüftenegger tritt mit Ende April 2022 in den Ruhestand. Ihm folgt Josef Lüftenegger aus Unternberg.

Josef Lüftenegger folgt auf Franz Lüftenegger

Flachgau:

Nach vier Jahren feierte man in der Flachgauer Gemeinde Eugendorf beim traditionellen Georgiritt wieder den heiligen Georg. Er ist nicht nur der Patron gegen Kriegsgefahren, sondern seit eh und je der Schutzheilige der Pferde und Reiter.

Den heiligen Georg nach vier Jahren Pause wieder gefeiert

Pinzgau:

In Taxenbach investiert man in eine erhöhte Sicherheit auf der Straße. Dort wird ab 21. April die "Schönraingraben-Brücke" generalsaniert, sie ist daher vorübergehend nur einspurig befahrbar.

Generalsanierung der Schönraingraben-Brücke in Taxenbach

Flachgau:

Seit Anfang April kommen Geflüchtete aus der Ukraine im leerstehenden Austria Trend Hotel in Wals-Siezenheim unter. Dieses wird vom Roten Kreuz als Grundversorgungsquartier geführt. Mittlerweile sind hier knapp 330 Menschen untergebracht. Ein Drittel von ihnen sind Kinder.

Grundversorgungsquartier in Wals-Siezenheim