Pünktlich zum Feierabend veröffentlichen wir die Themen des Tages aus ganz Salzburg. Das solltest du heute aus deinem Bundesland gelesen haben:

Salzburg-Stadt:

Andrea Stockhammer ist Kunsthistorikerin und übernimmt die fachliche, wirtschaftliche und organisatorische Gesamtverantwortung für das Salzburger DomQuartier. Sie geht damit als Finalistin von zehn Personen hervor, die sich auf die Stelle beworben hatten.

Das DomQuartier feiert ihre neue Direktorin

Tennengau:

Das Denkmal „Unitatis“ des Salzburger Metallkünstlers Martin Rehrl aus Golling wurde in Schengen (Luxemburg) aufgestellt. Zudem wurde der Dokumentarfilm „Salzburg. Eine Kunstgeschichte“ des Regisseurs Daniel Ronacher (SolidShot Film Productions) dort gezeigt.

Denkmal „Unitatis“ steht jetzt in Schengen

Pinzgau:

Gäste und Einheimische feierten gemeinsam mit dem Club of Newchurch dessen 15-jähriges Jubiläum. Gute Musik, lässige Leute und eine super Stimmung zogen alle Besucherinnen und Besucher in ihren Bann.

15 Jahre Club of Newchurch Motorcycle Festival

Bundesland Salzburg:

Das Land hat das Haushaltsjahr 2021 mit einer Neuverschuldung von 95 Millionen Euro abgeschlossen, bei der Budgeterstellung Herbst 2020 waren die Prognosen mit 413 Millionen noch deutlich höher.

Salzburgs Finanzen sind derzeit stabil

Lungau:

Bei der Historischen Schützenkompanie Lessach wurde ein neuer Schützenhauptmann gewählt.

Neuer Schützenhauptmann und Ehrungen in Lessach

Pinzgau:

Der Alpenverein Zell am See holt seine 150 Jahr-Jubiläumsfeier mit drei Jahren Verspätung nach. Die Verantwortlichen haben sich zu diesem feierlichen Anlass fünf verschiedene Touren überlegt, an denen alle die Lust haben teilnehmen können. Die Touren sind in unterschiedliche Schwierigkeitsgrade unterteilt.

Ein Grund zum Feiern: 150 Jahre AV Zell am See

Salzburg-Stadt:

Hinter dem für den Endverbraucher einfachen Handgriff zum Lichtschalter steckt ein komplexes System, das bei Überlastung ausfällt – Folge: Das Licht bleibt aus. Die Netzlast wird in Salzburg die ganze Woche rund um die Uhr beobachtet, um im Ernstfall den Stromausfall zu verhindern.

Wenn plötzlich der Strom in Salzburg fehlt

Pinzgau:

Am Abend des 19. Juni 2022 geriet ein Heuwagen in Mittersill in Brand. Die Feuerwehr Mittersill rückte aus, um das Feuer zu löschen. Nach rund einer halben Stunde konnte "Brandaus" gegeben werden.

Mit Heu beladener Anhänger brannte in Mittersill

Salzburg-Stadt:

Mittwochabend öffnet der Club LUX seine strahlenden Pforten am Rudolfskai. Das moderne Nightlife Etablissement ist eines der ersten Projekte der Neugestaltung des Kais. Nach der Eröffnung im kleinen Kreis am 22.06. steht das LUX ab Donnerstag allen offen.

Der Club LUX erstrahlt am Rudolfskai

Pongau:

Am Pongauer Arbeitsmarkt zeichneten sich im Mai einige Entwicklungen ab. Die Arbeitslosigkeit ist weiterhin tief, die Anzahl an ausgeschrieben Arbeitsstellen extrem hoch. Erfreulich ist, dass sich die Zahl der Langzeit-Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr halbiert hat.

Arbeitslosenquote sinkt auf 4,1 Prozent

Salzburg-Stadt:

Vier Produktionen des Salzburger Landestheaters erlebten im Cirucuszelt ihre Premiere. Mit dem Musical "Peter Pan" lud das Landestheater zur Benefizvorstellung für die Ukraine-Hilfe.

Landestheater muss Circus-Manege langsam Adieu sagen

Pongau:

Ein mit rund 30 Kubikmeter Holz beladener Lkw kippte am Abend des 20. Juni im Gemeindegebiet von Lend um und verteilte rund die Hälfte seiner Ladung quer über die B311. Der 61-jährige Pongauer Lenker blieb unverletzt – die Pinzgauer Bundesstraße war Phasenweise gesperrt.

Lkw kippt auf der Pinzgauer Bundesstraße um

Pongau:

Eine 72-jährige deutsche Fahrzeuglenkerin krachte um 16 Uhr am 20. Juni in das Heck eines Lkw auf der A10 in Flachau. In der Folge überschlug sich ihr Wagen und blieb am Dach liegen. Sie wurde dabei leicht verletzt. Ihr Hund entkam durch die zerbrochenen Scheiben, sprang auf die Fahrbahn und wurde von einem ankommenden Auto touchiert – er wurde leicht verletzt.

72-jährige Deutsche überschlägt sich auf A10 in Flachau