Am Sonntag, den 22. August 1920 wurde in Salzburg der erste Jedermann aufgeführt. Jedermann der ersten Stunde war Alexander Moissi. Die erste Buhlschaft am Domplatz hieß Johanna Terwin. Sie war auch im realen Leben seit 1919 mit Moissi verheiratet.

SALZBURG. "JEEEDERMANNNN" als dieser Ruf am 22. August 1920 über den Domplatz ertönte, wusste noch niemand welche künstlerische Sonderstellung die Festspiele 100 Jahre später haben würden. Die Namen der Gründer Max Reinhard und Hugo von Hofmannsthal sind weithin bekannt. Der erste Jedermann, Alexander Moissi, schon weniger und die erste Buhlschaft Johanna Terwin kennen heute nur noch Kulturinteressierte. Dabei waren sowohl Terwin als auch Moissi in ihrer Zeit höchst erfolgreiche Schauspieler.

Wer ist Johanna Terwin, Salzburgs erste Buhlschaft

Salzburgs erste Buhlschaft, Johanna Terwin-Moissi, geborene Winter, stammte ursprünglich aus der Pfalz und wurde am 18. März 1884 in Kaiserslautern geboren. Sie war unter Max Reinhard die Julia, die Ophelia aus Hamlet, spielte in George Bernard Shaws Arzt am Scheideweg und in einigen Stummfilmen. Ihr Debüt erfolgte 1904 am Stadttheater in Passau. Als Stummfilmdarstellerin war sie vor allem in den 10er-Jahren des 20. Jahrhunderts aktiv. Ihre großen Erfolge feierte sie vor allem auf der Bühne. Sie gab Gastspiele in der Schweiz, in Südamerika und trat vor allem auf deutschen Bühen auf. 1919 hatte sie den Brad Pitt ihrer Zeit geheiratet: Alexander Moissi. Mit ihm stand sie 1920 und 1921 als Buhlschaft auf der Bühne am Domplatz. Gemeinsam hatten sie mit Bettina Moissi eine Tochter, die ebenfalls Schauspielerin wurde. Erst in den 30er Jahren drehte Terwin wieder in Nebenrollen in Tonfilmen, wie in "Tausend für eine Nacht", "Premiere", "Blumen aus Nizza" und "Die unruhigen Mädchen/Finale". Als ihr letzter Film gilt "Frauensee" (1958) mit Bernhard Wicki, Barbara Rütting und dem jungen Dietmar Schönherr. In ihre letzten Theaterolle spielte sie die Grossmutter in Osborns "Der Tod im Apfelbaum". Als Schauspiellehrerin wirkte sie in der Schauspielschule Wolf Bosshard in Zürich, wo sie am 4. Januar 1962 starb.

Salzburgs erste Buhlschaft, Johanna Terwinn (18. März 1884 bis 14. Jannuar 1962). Einst berühmt, heute fast vergessen.

Foto: Archiv der Salzburger Festspiele

Ausser im Umfangreichen Archiv der Salzburger Festspiele erinnert in Salzburg heute nichts mehr an seine erste Buhlschaft.

Alexander Moissi, Bühnenstar und Jet-Setter

Jedermann Nummer Eins war Alexander Moissi. Er wurde in der K.&K.-Donaumonarchie am 2. April 1879 in Triest als Sohn eines Kaufmanns und Reeders geboren. Zwischen 1910 und 1930 galt Moissi als berühmtester Schauspieler im deutschsprachigen Raum. Wegen seiner zahlreichen Reisen und der vielen Tourneen sprach man damals schon vom „Weltstar“ Moissi. Er führte bald das Leben eines regelrechten Superstars. Neben Bühnenauftritten folgten insgesamt 13 Filmprojekte (elf Stumm- und zwei Tonfilme). Er beherrschte die Schlagzeilen der Zeitungen und Illustrierten wie sonst nur der Opernsänger Enrico Caruso oder der Filmstar Rudolph Valentino. Als Frauenschwarm und Abenteurer führte Moissi ein rastloses und zerstörerisches Leben. Er wurde zum berühmtesten und zugleich bestbezahlten Bühnenschauspieler seiner Epoche. Als am 22. August 1920 die Moralität Jedermann von Hugo von Hofmannsthal in der Regie von Max Reinhardt erstmals auf dem Domplatz aufgeführt wurde, stand Alexander Moissi als Jedermann auf der Bühne. In dieser Rolle war er 1922 zu sehen und wiederum von 1926 bis 1931. Die Buhlschaft in den Jahren 1921 und 1922 war seine zweite Ehefrau Johanna Terwin. In den kommen- den Jahren war er ständig auf Tourneen. Deutschland hatte er 1933 verlassen und lebte wieder in Wien. Moissi starb am 22. März 1935 in Wien an den Folgen einer Lungenentzündung, die er sich bei einer Italien-Tournee zugezogen hatte. Alexander Moissi war zweimal verheiratet und hatte zwei Töchter. Darunter die Schauspielerin Bettina Moissi (Hambach). Ein Ururenkel ist der Filmschauspieler und Regisseur Gedeon Burkhard.

Alexander Moissi, Salzburgs erster Jedermann (Spielzeit 1920 bis 22 und 1926 bis 1931)

Foto: Fotos: "Moissi" von Ludwig Ullmann (Wien, Goldschmied 1922)

Sollte es eine Straße der Jedermann-Buhlschaft in Salzburg geben?

Heute erinnert in Salzburg die Alexander Moissi Straße an den großen Mimen.





