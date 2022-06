Diesen Sommer kannst du im Salzkammergut und in der Stadt Salzburg Einzigartiges entdecken. Auf einer eindrucksvollen 5-Schätze-Reise lassen sich alle Attraktionen der Salzburg AG Tourismus mit nur einem Ticket erleben.

SALZBURG. Die Sommertage laden zu neuen Erlebnissen im Salzkammergut und der Stadt Salzburg ein. In diesem Erlebnissommer warten auf Besucher der fünf Schätze der Salzburg AG Tourismus wieder einzigartige Angebote und Veranstaltungen.

Ein breites Angebot



In Verbindung mit der SchafbergBahn, der WolfgangseeSchifffahrt, dem MönchsbergAufzug, der FestungsBahn und dem WasserSpiegel bietet die Salzburg AG Tourismus diesen Sommer wieder eine Vielzahl großartiger Events und Erlebnisse. Von den Genussfahrten der WolfgangseeSchifffahrt bis zu Sonnenuntergangsfahrten mit der SchafbergBahn, einem Piratenschiff für Kinder und einer großen Schatzsuche wird so einiges geboten.

Natur und Kultur lassen sich mit der WolfgangseeSchifffahrt gemeinsam erleben.

SeeGourmet Fahrten mit der WolfgangseeSchifffahrt

Genuss Ahoi am Wolfgangsee! An ausgewählten Terminen lädt die Salzburg AG Tourismus zu Genussfahrten mit stimmungsvoller Live-Musik und 5-Gang Feinschmecker-Menü sowie Wein-, Gin- oder Bierverkostung:

Der vielfach prämierte Gin Experte Johannes Peinsteiner von der See-Destillerie teilt bei „Gin&Gourmet“ sein Wissen über das traditionsreiche Kultgetränk. Zu verkosten gibt es edle und prämierte Gin-Spezialitäten aus dem Salzkammergut.

Auch Wein und Bier Kenner kommen definitiv nicht zu kurz. Bei „Wein&Gourmet“ verkostet Leopold Müller erlesene Tropfen seines Weingutes am Göttweiger Berg im südlichen Kremstal, während indessen bei "Bier&Gourmet" die Möglichkeit besteht, in die überraschend vielseitige Welt von Hopfen, Malz und Wasser mit einem Biersommelier der Stiegl Brauerei einzutauchen.

Die Genussfahrten der WolfgangseeSchifffahrt starten um 19:00 Uhr (Wein, Gin) beziehungsweise 18.00 Uhr (Bier) und dauern in etwa drei Stunden. Der kristallklare Wolfgangsee und die umliegende Bergwelt des Salzkammergutes sorgen für eine einzigartige Kulisse.

Termine 2022: Gin&Gourmet: 16. Juli und 06. August | Wein&Gourmet: 27. August | Bier&Gourmet: 17. September

Reservierung: online unter 5schaetze.at oder via Anmeldung unter info@5schaetze.at

Alle Preise und Uhrzeiten findest du unter 5schaetze.at.

Die Salzburg AG Tourismus lädt zu Genussfahrten mit Live-Musik und 5-Gang Feinschmecker-Menü sowie Wein-, Gin- oder Bierverkostung ein.

Sonnenuntergangsfahrten mit SchafbergBahn und WolfgangseeSchifffahrt

Den Tag dort ausklingen lassen, wo es am Schönsten ist. Mit den eindrucksvollen Sonnenuntergangsfahrten der Salzburg AG Tourismus ist dies im wunderschönen Salzkammergut gewiss. Besucherinnen und Besucher genießen an ausgewählten Terminen sommerliche Drinks und Live-Musik an Bord der WolfgangseeSchiffahrt oder können den Tag mit einer Fahrt im Nostalgie-Dampfzug der SchafbergBahn und dem romantischen Naturschauspiel am Gipfel des Schafbergs ausklingen lassen.

Termine SchafbergBahn: 09. Juli, 23. Juli, 6. August, 20. August

Termine WolfgangseeSchifffahrt: 22. Juli, 19. August

Reservierung: online unter 5schaetze.at oder via Anmeldung unter info@5schaetze.at

Alle Preise und Uhrzeiten unter 5schaetze.at

Die Natur genießen mit der SchafbergBahn.

Piratenschiff für Kinder

Mit lustigen Piratenliedern, einem Piratenzauberer, Kinderschminken, Basteln und einer spannenden Schatzsuche herrscht im Gewässer der WolfgangseeSchifffahrt im Erlebnissommer 2022 wieder ein großarrrtiges Angebot. Kleine Piraten (ab 4 Jahren) können dabei den Wolfgangsee erobern und verbringen einen spannenden Nachmittag inmitten des Salzkammergutes.

Termine 2022: 21. Juli, 4. August

Reservierung: Anmeldung unter info@5schaetze.at

Alle Preise und Uhrzeiten unter 5schaetze.at

Auf zur großen Schatzsuche

Das neue 5-Schätze-Ticket der Salzburg AG Tourismus vereint mit der SchafbergBahn, der WolfgangsseeSchifffahrt, dem MönchsbergAufzug, der FestungsBahn und dem Museum WasserSpiegel einige der beliebtesten touristischen Ausflugsziele in Salzburg und Oberösterreich. Auf einer 5-Schätze-Reise können große und kleine Schatzsucher:innen alle fünf Schätze in Salzburg und dem Salzkammergut mit nur einem Ticket entdecken. Es ist somit die ideale Begleitung für einen erlebnisreichen Sommer.

Preis: € 72,00 | € 36,00 Kinder | € 165,00 Familien (2 Erwachsene, 3 Kinder)

Tickets: online unter 5schaetze.at und vor Ort

Die traumhafte Landschaft des Salzkammerguts lädt zum Entschleunigen ein.

Neuer digitaler Pocketguide

Mit der neuen Web-App 5schaetze-reise.at können Besucherinnen und Besucher die fünf Schätze, in Form einer digitalen Schatzkarte, auch virtuell erkunden. Sie erhalten ab sofort spannende Hintergrundinformationen in deutscher und englischer Sprache, ein interaktives Quiz mit der Chance auf einen von vielen Gewinnen und eindrucksvolle 360-Grad-Panoramatouren. Ein neuer Audioguide begleitet einen Großvater und seine Enkelin zudem auf ihrer 5-Schätze-Reise zur SchafbergBahn und WolfgangseeSchifffahrt im Salzkammergut sowie zur FestungsBahn, dem MönchsbergAufzug und dem Museum WasserSpiegel in der Stadt Salzburg. So lässt sich der Reiz der fünf Schätze der Salzburg AG Tourismus noch besser erleben – entweder bequem von zu Hause aus, am Weg zur Schatzsuche oder begleitend und live vor Ort.

Tickets und Gutscheine erhält man kontaktlos online unter 5schaetze.at oder vor Ort.