Wann hast du dich zum letzten Mal richtig auf Weihnachten gefreut? Heute? Gestern? Vor 20 Jahren? Erinnerst du dich noch an deine Kindheit, als du es nicht erwarten konntest, endlich das nächste Adventtürchen zu öffnen, um damit Weihnachten wieder einen Tag näher zu sein?

SALZBURG. Wie jedes Jahr ist die Zeit vor Weihnachten eine ganz besondere. Ob Dekoration selber basteln, Weihnachtsrezepte ausprobieren, Weihnachtslieder singen oder Weihnachtsgeschichten lauschen – es gibt vielfältige Möglichkeiten, wie du dich daheim auf Weihnachten einstimmen kannst.

Schon in Weihnachtsstimmung?

Wie wäre es mit kleinen aber feinen Anekdoten aus vergangenen Zeiten? Besonders wenn der Alltag in dieser schönen Zeit einmal überhand zu nehmen droht, sind es Geschichten, die Ruhe und Erholung spenden. Lausche den persönlichen Geschichten, lass dich verzaubern und in die schönste Zeit des Jahres einstimmen. Du wirst sehen, dass du so ganz schnell in Weihnachtsstimmung kommst und auch als Erwachsener dieses besondere Gefühl von zauberhaften Weihnachten spürst.

Kurze Weihnachtsgeschichten

Kurze Weihnachtsgeschichten sind eine unterhaltsame Methode, um den Alltagsstress zu entkommen. Lehne dich entspannt in den weichen Sessel zurück und genieße bei einer Tasse Glühwein, Tee oder Kakao kurze und erschwingliche Geschichten aus vergangener Zeit.

"Salzburger Weihnachten" mit Erzbischof Mag. Dr. Franz Lackner

91. Bischof von Salzburg, 90. Nachfolger des heiligen Rupert und 79. Erzbischof von Salzburg



"Salzburger Weihnachten" mit Dr. Christian Stöckl

seit 2018 erster Landeshauptmann-Stellvertreter in Salzburg



"Salzburger Weihnachten" mit Christiane Meissnitzer-Gsenger

Die Meissnitzer Band ist eine österreichische MundART-Band aus dem salzburgischen Abtenau



"Salzburger Weihnachten" mit Elfi Geiblinger

ehemalige Programmchefin bei Radio Salzburg



"Salzburger Weihnachten" mit Maximilian Mayr-Melnhof

Nachkomme der Salzburger Adelsfamilie Mayr-Melnhof, leitet die Forstverwaltung



"Salzburger Weihnachten" mit Landesrat Stefan Schnöll

Jurist und ÖVP-Politiker, Mitglied der Salzburger Landesregierung



"Salzburger Weihnachten" mit Dr. Josef Schwaiger

seit 19. Juni 2013 Landesrat in der Landesregierung Salzburg



"Salzburger Weihnachten" mit Conny Hörl

Unternehmerin und Geschäftsführerin der vita club Gruppe



Das könnte dich auch interessieren:

• mehr Podcast aus Salzburg

• mehr "Salzburger Weihnachten"