Landesentscheid 4er-Cup – heuer mal anders

Durch die Gegebenheiten des heurigen Jahres steht vieles auf dem Kopf. Auch die Bewerbe der Landjugend Salzburg. Diese finden heuer auf ganz andere Art und Weise statt als üblich. Beim Landentscheid 4er-Cup gab es für die Landjugendmitglieder vier Wochen die Möglichkeit, ihr Wissen bei Online-Stationen zu testen.

Verschiedene Wissensaufgaben und Action – das zeichnet den 4er-Cup aus. Die Themen der Stationen sind dabei so breitgefächert wie das ganze Programm der Landjugend selbst. Anders als üblich beim Landesentscheid 4er-Cup, fand dieser heuer ausschließlich online statt und es konnten alle interessierten Mitglieder teilnehmen. „Über 300 Landjugendmitglieder nahmen an der heurigen Alternative des Landesentscheides teil. Wir setzten auf die klassischen Themenbereiche wie aktuelles Zeitgeschehen, Englisch und Geografie. Diese kombiniert mit neuen Aufgaben, wie einem Homepage-Kreuzworträtsel, Logikaufgaben und einer Alternative zum Actionparcours, verlieh dem 4er-Cup heuer ganz neue Reize“, freut sich Landesleiterin-Stv. Claudia Frauenschuh.

Wann fanden die ersten Landtagswahlen in Salzburg statt, bei denen auch Frauen wahlberechtigt waren? Wofür steht „faire fashion“? Wer war Bundeskanzler zum Zeitpunkt des EU-Beitritts von Österreich? Ein umfangreiches Allgemeinwissen stand beim ersten Teilbereich des Online-4er-Cups an erster Stelle. Das Landjugend-Kreuzworträtsel konnte nur mit Hilfe von Informationen auf der Homepage der Landjugend Salzburg beantwortet werden. Anstelle eines Actionparcours gab es unter Anleitung von Landesobmann Markus Aigner mal eine ganz andere Aufgabe. Dabei sollten die Landjugendmitglieder zeigen, wo im Alltag überall das Landjugendlogo mit dabei ist. „Egal ob am Berg, bei den Tieren oder bei der Heuernte – die Landjugend ist so gut wie immer mit dabei“, ist Aigner begeistert.

Da auch bei einem Wettbewerb Preise nicht fehlen dürfen wurden drei SPAR-Gutscheine im Wert von je € 50,- unter allen Teilnehmenden verlost. Die glücklichen Gewinner sind Gertraud Lienbacher (Landjugend Pfarrwerfen), Jakob Zeller (Landjugend Maishofen) und Marcel Gainschnigg (Landjugend Großarl-Hüttschlag).



