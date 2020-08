Mehr Komfort - weniger Energieverbrauch



Stets frische Luft, kaum Wärmeverluste durch Lüften im Winter, wenig Pollen und Staub im Haus: Eine Wohnraumlüftung steigert den Komfort sowie den Wert Ihrer Immobilie und senkt den Heizbedarf.

Frische Luft rund um die Uhr?

Wohnraumlüftung!

Ein modernes Lüftungsgerät schafft von früh bis spät ein Wohlfühlklima im Haus, das sich auch mit fleißigem Fensterlüften nicht erzielen lässt.

Den Großteil unseres Lebens verbringen wir in geschlossenen Räumen - und viel zu oft auch in unangenehmer Luft: zu kalt, zu warm, zu stickig, zu feucht oder gar übelriechend. Früher, als unsere Häuser noch nicht perfekt abgedichtet waren, fand frische Luft von selbst ihren Weg ins Haus. Heute spart uns die dichte Bauweise zwar hohe Heizkosten, aber die Luftqualität leidet. Mit regelmäßigem Stoßlüften lässt sich das Problem zwar etwas lindern, aber nicht beheben.

In einem geschlossenen Schlafraum erreichen CO2 und andere Schadstoffe schon nach wenigen Stunden unangenehme Konzentrationen. Echte Abhilfe schafft nur eine Wohnraumlüftung. ….. Lärm und Insekten bleiben draußen.

Die Wohnraumlüftung transportiert rund um die Uhr frische Luft ins Haus. Und sie erspart Ihnen damit viele störende Nebeneffekte eines offenen Fensters: Über rasenmähende Nachbarn, in der Nase kitzelnde Pollen und diverse stechende und beißende Tierchen müssen Sie sich dank einer Wohnraumlüftung nicht mehr ärgern. Und wenn Sie einmal in der Küche einen Fisch in die Pfanne werfen, ist der Geruch nach dem Essen schnell verflogen. Leise und fast wartungsfrei.

Übrigens sind die meisten Bedenken gegenüber Lüftungsanlagen unbegründet: Sie dürfen weiterhin die Fenster öffnen, das Gerät macht kaum Lärm, die Bedienung ist kinderleicht und die Anlage erfordert nur wenige Minuten Wartungsarbeit im Jahr – für den Filtertausch, den Sie selbst durchführen können.

Alles weitere weiß Ihr MeisterInstallateur.

