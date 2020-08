Obst- und Gemüsetauschbörse in Henndorf

Obst- und Gemüsetauschbörse Henndorf

"Zuviel? Hier wird geteilt!"

Das Anliegen: Ernte-Überschüsse verfügbar zu machen, denn zu viele Lebensmittel landen im Müll.

Zur Haupterntezeit wuchert das Obst und Gemüse oftmals im eigenen Garten und es kann gar nicht mehr alles geerntet und verwertet werden. Hier setzt die Initiative "Zuviel? Hier wird geteilt!" an und lädt dazu ein, das Teilen und Tauschen auszuprobieren.

Jedes Jahr fällt tonnenweise Obst von den Bäumen und verrottet. Auch Gemüse kann oft nicht zu 100% geerntet werden und wird wieder im Boden eingearbeitet. Schade! Andere könnten es gut brauchen.

Vielleicht gibt es ja jemand, die oder der bei der Ernte behilflich sein könnte und als Dank einen Ernteanteil bekommt! Oder im Gegenzug etwas von den eigenen Gemüseüberschüssen hergibt. Und wer weiß, vielleicht wird als Dankeschön sogar einmal ein Kuchen aus dem geschenkten Obst gebacken!

Die Umsetzung: am Obsttauschbaum in der Bibliothek Henndorf kann jeder/jede seinen „Überschuss“ anbieten kann. Anbieter und Interessenten können sich so in der Folge direkt in Verbindung setzen.

Eine Kooperation von Gesunde Gemeinde Henndorf und Bibliothek Henndorf

Kontakt: Birgit Winkler – Gesunde Gemeinde / Jutta Fuchs – Bibliothek