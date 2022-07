Experten schätzen einen Rückgang der Insektenmenge um 70 Prozent sogar in Naturschutzgebieten. Diese Tatsache erfordert unser aller Handeln. Wir müssen natürliche Lebensräume erhalten. Aber diese schrumpfen auch in Salzburg.

SALZBURG. Vögel, Insekten, Schmetterlinge, Käfer und Bienen – sie alle spielen in der Natur ihre Rollen. Sie bestäuben Pflanzen, sind selbst Nahrung für andere Tiere oder „räumen“ unseren Wald und die Wiesen auf. Allerdings sind in den heimischen Gärten, auf den Wiesen und in den Wäldern immer weniger vielfältige Pflanzen und Tiere anzutreffen. In den letzten Jahren ist es sogar zu einem Artensterben gekommen – auch bei uns in Salzburg.

Artensterben hat Konsequenzen für uns alle



Das Fehlen von Lebensräumen und die schrumpfende Artenvielfalt hat schwerwiegende Folgen für das gesamte Ökosystem – und natürlich in letzter Konsequenz auch für uns Menschen. Daher ist es Aufgabe von uns allen – im Rahmen unserer individuellen Möglichkeiten –, uns für den Erhalt und das Schaffen vielfältiger Lebensräume in der Natur einzusetzen. Jeder von uns kann etwas für den Schutz der Insekten und für den Erhalt der Artenvielfalt tun, indem man den Kleinstlebewesen die nötigen Lebensräume bietet. Beispielsweise einen Garten mit verschiedenen Bäumen und Sträuchern, Gemeindeflächen mit Gewässern, aber auch landwirtschaftlich genutzte Flächen mit artenreichen Wiesen.

Strukturvielfalt im Grünraum schaffen



„,Wer in einem Grünraum Strukturvielfalt schafft, leistet einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt und damit auch zum Erhalt der Lebensgrundlage für uns Menschen“, heißt es vom Land Salzburg, das dafür das Programm „Natur in Salzburg“ mit vielen verschiedenen Projekten ins Leben gerufen hat.

Fläche in landwirtschaftlicher Nutzung:

Im gesamten Land Salzburg stehen 111.704 Hektar unter landwirtschaftlicher Nutzung. Dazu gehören Äcker, Wiesen und Hutweiden. Diese Fläche schrumpft von Jahr zu Jahr. Im Jahr 2012 standen noch 2.377 Hektar mehr unter landwirtschaftlicher Nutzung – das sind 3.329 Fußballfelder. Die meiste Fläche ging im Flachgau verloren (-716,7 Hektar über acht Jahre). Dennoch verfügt der Flachgau über die größte landwirtschaftlich genutzte Fläche im Land (37.955 Hektar).

Berge

174.041 Hektar Alpen-Fläche werden in Salzburg alpwirtschaftlich genutzt. 25 Prozent der Salzburger Landesfläche sind Almenland. Rund 550 bewirtschaftete Almhütten laden auf den Bergen zum Einkehren ein. 6,2 Prozent der Salzburger Almen sind nur über einen Fuß- oder Viehtriebweg erreichbar.

Wald

Salzburg hat eine Fläche von 715.391 Hektar, beinahe die Hälfte davon (354.000 Hektar) ist mit Wald bedeckt. Die Waldfläche hat in den letzten Jahren zugelegt, was vor allem auf den Rückzug der Landwirtschaft in die Gunstlagen (Stichwort maschinelle Bearbeitung) zurückzuführen ist. Der Wald hat sich im Laufe der Jahrzehnte diese Flächen zurückgeholt. Die meiste „Alpenfläche“ gibt es übrigens im Pinzgau (79.854 Hektar), gefolgt vom Pongau (44.342).

Garten

Die Freizeit verbringen die Salzburger gerne in ihren eigenen oder öffentlichen Gärten. 8.189 Hektar Fläche unter gärtnerischer Nutzung oder Freizeit- und Erholungsflächen (Parks) gehören dazu (keine Sportplätze). Auch die Gartenflächen nehmen stetig ab. 2012 waren es landesweit noch 8.394 Hektar (-205 Hektar oder -287 Fußballfelder).

Weingarten

Eine „Naturfläche“, die seit 2012 im Wachstum begriffen ist, ist jene der Weingärten. 1,69 Hektar Weingärten gibt es im Bundesland. Sie liegen ausschließlich in der Stadt Salzburg (0,98 Hektar) und im Flachgau (0,71 Hektar).

Gewässer

10.935 Hektar Wasserfläche stehen uns Salzburgern zur Verfügung. Dazu gehören Seen, Flüsse, Bäche und Sümpfe. 185 natürliche Seen und 22 angelegte Badeseen laden zum Abkühlen ein. Mit 4.324 Hektar hat der Bezirk Flachgau den größten Gewässeranteil im Bundesland.

