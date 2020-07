Nach den Prognosen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) ist heute, 28. Juli 2020, ab etwa 17.00 Uhr mit der vermehrten Bildung von Gewitterzellen, die durchaus heftig und ergiebig sein können, zu rechnen. Vor allem die Regionen in der Nordstaulage sind betroffen. Der Katastrophenschutz des Landes hat für die Bevölkerung die Verhaltensempfehlungen zusammengefasst.

SALZBURG. Die Gewitterfront wird laut Prognosen am späteren Nachmittag aus dem bayrischen Raum hereinziehen: Sie bringt Starkregen, Hagel und kräftige Sturmböen mit bis zu 80-90 km/h. Ihr Schwerpunkt sollte nördlich der Linie Mittersill – St. Johann im Pongau – Ennstal liegen. Dort werden in der Zeit von 17.00 bis 23.00 Uhr 30 bis 40 l/m² Niederschlag (örtlich auch mehr möglich) erwartet. Als Folge davon sind im gesamten Land lokale Überschwemmungen an kleineren Fließgewässern, örtliche Überflutungen in Folge überlasteter Oberflächenwassersysteme sowie Wassereinbrüche in Kellern und tiefer liegenden Bauteilen möglich. Die Murengefahr nimmt zu. Mit einer Entspannung in Hinsicht auf die Niederschlagsmengen ist ab der zweiten Nachthälfte zu rechnen.

Der Mittwochvormittag bringt, so die Meteorologen der ZAMG, im Flachgau, in der Stadt Salzburg und im Tennengau leichten Regen, während es innergebirg bereits aufzulockern beginnt. Ab dem Nachmittag stellen sich dort wieder Schauer und einzelne Gewitter ein. Insgesamt verlagert sich der Gewitterschwerpunkt in den Süden Österreichs, womit der Lungau noch betroffen sein könnte.

Allgemeine Verhaltensempfehlungen

Unnötige Autofahrten vermeiden – Auto(s), wenn möglich, in Garagen stellen

Regenwasser-Einlaufschächte freihalten

Fenster unter Erdniveau schließen sowie prinzipiell Fenster- bzw. Rolläden schließen

Kellerschächte abdichten, vor allem auf hang- und grabenseitigen Gebäudeteilen

Lose Gegenstände wie Terrassen- und Balkongarnituren oder Blumentöpfe befestigen sowie Markisen und Sonnensegel einfahren

Zu Ihrer eigenen Sicherheit auf Reparatur- und Aufräumungsarbeiten während der Nachtstunden verzichten

Vorsicht im Straßenverkehr, insbesondere beim Überholen (Windangriffsflächen, Sogwirkung und so weiter)

Auf Informationen über Radio oder Fernsehen achten