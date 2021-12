Am 29. und 30. Dezember fanden Verkehrskontrollen im ganzen Bundesland Salzburg statt.

SALZBURG. Am Abend des 29. Dezember 2021 konnte ein 47-jähriger Lungauer aus dem Verkehr gezogen werden. Der Pkw-Lenker wurde von einer Polizeistreife in Tamsweg angehalten und kontrolliert. Es wurde im Zuge der Kontrolle deutliche Alkoholisierungsmerkmale festgestellt. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Dem Lungauer wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Ebenfalls am 29. Dezember 2021, kurz vor Mitternacht, wurde ein Pkw mit vier Jugendlichen in Bischofshofen von einer Polizeistreife kontrolliert. Ein im Fond sitzender 17-jährige Kroate verhielt sich verdächtig und versuchte etwas zu verstecken. Es stellte sich heraus, dass der Jugendliche ein Säckchen mit drei Gramm Cannabiskraut im Hosenbund verstaut hatte. Das Suchmittel und ein Crusher wurden freiwillig herausgegeben und sichergestellt.

In den Nachtstunden des 30. Dezember 2021 wurde von einer Polizeistreife ein Pkw in St. Georgen angehalten und kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle konnte bei dem amtsbekannten Fahrzeuglenker eine Pistole im Seitenfach der Fahrertüre wahrgenommen werden. Der 67-jähriger Flachgauer hatte die Pistole halbgeladen und nicht in einem geschlossenen Behältnis transportiert. An Ort und Stelle wurde die Waffe sichergestellt und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

