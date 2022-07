Die Grüne Basis wählte ihren Landessprecher Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn mit 91,18 Prozent zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im April 2023. Schellhorn gibt bekannt, dass er vom Europark wegen Amtsmissbrauch angezeigt worden sei.

Unter dem Motto „Salzburg schafft die Energiewende" hielten Salzburgs Grüne am Samstag, ihre Landesversammlung ab. Gekommen waren Parteichef, Vizekanzler Werner Kogler und Klimaministerin Leonore Gewessler. Der zentrale Tagesordnungspunkt war die Wahl der Spitzenkandidatur. Die Grüne Basis wählte ihren Landessprecher, Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn mit 91,18 Prozent zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im April 2023.

Unter dem Motto „Salzburg schafft die Energiewende“ hielten Salzburgs Grüne am Samstag, ihre Landesversammlung ab.

Foto: die Grünen Salzburg

Schellhorn wegen Amtsmissbrauch angezeigt



In seiner Rede sprach Schellhorn von den Werten Anstand und Standhaftigkeit „und diese Werte waren für mich sowohl in meinem Beruf als Anwalt wie auch in der Politik das Fundament für mein Handeln“, so der Landessprecher.

Diese Standhaftigkeit habe ihm diese Woche „einen blauen Brief“ beschert. Konkret habe ihn der Europark bei der Staatsanwaltschaft wegen Amtsmissbrauch angezeigt, so Schellhorn, „weil ihnen mein Nein bei der Abstimmung in der Landesregierung nicht passt", sagt der Grüne Landessprecher.

Die Grüne Basis wählte ihren Landessprecher Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn mit 91,18 Prozent zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im April 2023.

Energie- und Verkehrswende vorantreiben



Den Großteil seiner Präsentation widmete Schellhorn aber dem Thema Energiewende: „Wir sind in Salzburg massiv von der Klimakrise betroffen.“ Dennoch sei traurige Realität, dass in Salzburg nach wie vor mehr Geld in die Bewältigung solcher Klimakatastrophen fließe, als in Maßnahmen der Energie- und Verkehrswende und damit den Klimaschutz der Zukunft, sagt Schellhorn.

Windräder und Fernwärme-Ausbau

Zu tun gäbe es in puncto Energiewende noch viel: „Wir haben da noch was aufzuholen", so Schellhorn. Zwar boome die Sonnenenergie, „die PV-Anlagenzahlen gehen durch die Decke“, dennoch brauche es mehr. Konkret: „Wir brauchen auch Windenergie“. Hier werde man die ÖVP weiter unter Druck setzen, so der Landessprecher.

Wirtschaft von Droge "Gas" befreien



In die Pflicht nehmen will Schellhorn auch die Salzburg AG: „Unser großer Energieversorger muss die Anstrengungen erhöhen. In der Windkraft, in der Ausbau der Fernwärme.“ Es könne nicht sein, dass hier immer noch so hohe Abhängigkeit von Gas bestehe. „Das billige Gas war eine Droge. Unsere Aufgabe ist es, die Wirtschaft von dieser Droge zu befreien. Wir müssen die Herrschaft des schwarzen Goldes und damit verbunden Gas beenden“, so der Grüne Landessprecher.

Unter dem Motto „Salzburg schafft die Energiewende“ hielten Salzburgs Grüne am Samstag, ihre Landesversammlung ab.

"Klima- nicht ohne Sozialpolitik"



Dabei dürfe aber niemand zurückgelassen werden. Für jene, die Unterstützung brauchen, müsse es diese auch geben: „Die Bewältigung der Klimakrise und Energiewende muss eng verknüpft werden mit der Sozialpolitik", sagt Schellhorn.

Gewessler und Kogler unterstützen Schellhorn



Sowohl der Grüne Bundesparteichef, Vizekanzler Werner Kogler als auch die Klimaschutzministerin Leonore Gewessler haben in ihren Reden die Energiewende ins Zentrum gerückt. Beide betonten die Bedeutung eines raschen Umsteigens auf erneuerbare Energieträger.

Kogler wie Gewessler trauen Heinrich Schellhorn zu, genau diese Aufgabe in Salzburg mit Mut und Engagement zu übernehmen.

