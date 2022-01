Die Stimmung in Salzburg ist kritisch genug für das Entstehen von Protestparteien. Das Parteiprogramm nur auf das Thema Corona aufzubauen, hält der Pinzgauer Politikwissenschafter Armin Mühlböck aber für unklug: "Die große Mehrheit hat sich schon lange vor der Impfpflicht für die Impfung und für die Einhaltung der Maßnahmen entschieden. Das ist Demokratie."

SALZBURG. 16 Prozent der 800, vom Grazer Meinungsforschungsinstitut GMK befragten Salzburger*, könnten sich vorstellen, einer Partei ihre Stimme zu geben, die sich ausschließlich über eine sehr kritische Haltung zu Corona-Maßnahmen definiert. Nach Altersgruppen erhalten solche Parteien die größte Zustimmung von Menschen zwischen 35 und 59 Jahren. 20 Prozent von ihnen könnten sich eine solche Wahl vorstellen. Nach Parteien sind ÖVP-Wähler kritisch eingestellt. 9 Prozent jener, die bei der letzten Landtagswahl die ÖVP gewählt haben, könnten sich die Wahl einer solchen Partei vorstellen. Die Partei MFG (Menschen Freiheit Grundrechte) kommt in einer Landtagswahl-Hochschätzung vom selben Institut auf 6 Prozent der Wählerstimmen.

Die RegionalMedien Salzburg haben den Pinzgauer Politikwissenschafter Armin Mühlböck von der Uni Salzburg zu diesen Entwicklungen interviewt:

Armin Mühlböck ist Politikwissenschafter an der Uni Salzburg.

Herr Mühlböck, warum wird immer mehr gegen politische Entscheidungen demonstriert?

ARMIN MÜHLBÖCK: Selten gibt es Zeiten, in denen sich so viele Menschen aktiv mit politischen Entscheidungen beschäftigen, dasselbe gilt für die Wissenschaft. Wer kannte davor Hersteller von Impfstoffen beim Namen? Die Proteste gegen Maßnahmen und die Impfpflicht machen Probleme sichtbar, die viel grundlegender sind. Es gibt offenbar ein Gefühl von Ohnmacht in der Gesellschaft. Menschen fühlen sich nicht mehr von den Regierenden vertreten und eine Gruppe nimmt gesellschaftliche Verhältnisse als ungerecht wahr. Diese Spaltungstendenzen waren schon vor der Pandemie da, brechen aber jetzt durch Corona auf.



Hätte die Politik früher moderierend eingreifen müssen?

ARMIN MÜHLBÖCK: Gewisse Spaltungen in einer Gesellschaft gibt es immer, das ist in einer Demokratie auch wünschenswert – ja, sogar das Prinzip der Demokratie schlechthin. Da gibt es immer konkurrierende Positionen, woraus sich eine mehrheitsfähige Position generieren muss. Das muss die Politik zulassen.

Diese Polarisierung, die wir erleben, ist also richtig?

ARMIN MÜHLBÖCK: Ja! Was aber nicht passieren darf, ist eine Radikalisierung. Denn die Radikalisierung einer großen Gruppe ist eine Belastung für die Gesellschaft. Das Thema Impfpflicht hat durchaus die Kraft, Hardliner zu radikalisieren. Wie viele Hardliner es in der Gesellschaft aktuell gibt, da gehen die Schätzungen auseinander.

Könntest du dir vorstellen, einer Partei deine Stimme zu geben, die sich ausschließlich über eine sehr kritische Haltung zu Corona-Maßnahmen definiert?

ARMIN MÜHLBÖCK: Diese Parteien richten sich an Wähler, die impfskeptisch, aber auch generell skeptisch sind – gegen Eliten, die Wissenschaft, die Medien, die Politik etc. Das sind Protestparteien. Die MFG gehört dazu. Damit solche Parteien erfolgreich sein können, braucht es eine aufgeheizte, polarisierte Stimmung.

Ich nehme an, die Stimmung ist kritisch genug dafür. Sind solche Parteien nachhaltig?

ARMIN MÜHLBÖCK: Die MFG war die Überraschung bei der Landtagswahl in Oberösterreich. Sie hat dort in allen Lagern Stimmen gefischt. Nicht-Wähler konnten nicht mobilisiert werden. Daher sind ihre Stimmen vor allem Leihstimmen, die erst einmal gehalten werden müssen. Wenn die Themen weg sind, könnten auch die Wähler weg sein, außer, die Partei schafft es, sich zu einer generellen Protestpartei zu entwickeln, wie die FPÖ eine ist.

Salzburger zwischen 35 und 59 Jahren sind am kritischsten. 20 Prozent von ihnen könnten sich vorstellen einer Partei ihre Stimme zu geben, die sich ausschließlich über eine sehr kritische Haltung zu Corona-Maßnahmen definiert.

Gibt es Beispiele für Entwicklungen andere Protestparteien aus der Vergangenheit?

ARMIN MÜHLBÖCK: Das "Team Stronach" zum Beispiel. An dieser Partei hat sich gezeigt, woran junge Parteien scheitern können. Das Problem ist oft, dass sie erst Strukturen aufbauen und ausreichend Personen zum Erhalt dieser Strukturen finden müssen. Daher hat das "Team Stronach" seine Politiker von anderen Parteien abgeworben. Außerdem braucht es Konsens in dieser neuen Gruppe und ein echtes Parteiprogramm, das nicht nur aus Positionen besteht.

In der Umfrage haben 16 Prozent angegeben, sie würden eine Partei wählen, die sich ausschließlich über eine kritische Haltung zu Corona-Maßnahmen definiert. Das erscheint mir viel?

ARMIN MÜHLBÖCK: Mir erscheint das nicht viel. In dieser Sonntagsfrage gaben 6 Prozent dieser Kritiker ihre Stimme der MFG. Dann bleiben noch 10 Prozent für die FPÖ übrig. Das ist nicht viel. Es ist nur eine sehr kleine Gruppe, die sich diese zwei Parteien teilen müssen. Als Partei nur auf das Thema Corona zu setzen, ist strategisch unklug, weil es eine Zeit danach geben wird. Die große Mehrheit hat sich schon lange vor der Impfpflicht für die Impfung und für die Einhaltung der Maßnahmen entschieden. Das ist Demokratie.

