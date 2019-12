Salzburgs Landesregierung ist beliebt. Dennoch: 48 Prozent der Jungen sind „weniger“ oder „nicht“ zufrieden.

SALZBURG. Was war das für ein Jahr für Salzburg? Wir starteten 2019 mit unglaublichen Schneemassen, die zu Schul-, Straßen- und Ortsteilsperren führten. Im Jänner lösten sechs Masernfälle in Salzburg eine massive Impfdebatte aus. Ab Mai kam es wieder zu vermehrten Schäden durch Wölfe im Süden des Landes. Eine Debatte entbrannte, die bis nach Brüssel wanderte. Im Juli führten Starkregenfälle zu Hochwasser, Überschwemmungen und Muren im Tennengau und Pinzgau. Der sehr heiße Sommer brachte Dürre für unsere Bauern und im November kam es neuerlich zu Überschwemmungen, Muren und massiven Schäden im Süden.

Neuwahlen und Ibiza

Es war ein Jahr ohne Verschnaufpause für Salzburg und seine politischen Vertreter – und da sprechen wir noch gar nicht vom „Ibiza-Video“, Neuwahlen und ungeplantem Nationalratswahlkampf. Wie die Salzburger die Performance der Landespolitik im ereignisreichen Jahr 2019 bewerten, zeigt die Umfrage des Grazer Meinungsforschungsinstituts GMK, im Auftrag der Bezirksblätter Salzburg.

Minus sieben Prozentpunkte

68 Prozent der Befragten geben an „sehr“ oder „ziemlich“ zufrieden mit der Arbeit ihrer gewählten politischen Vertreter zu sein. Der Wert liegt hinter jenem aus dem vergangenen Jahr (75 Prozent) und auch hinter jenem aus 2017 (70 Prozent). Die Vorschusslorbeeren, die man der Landesregierung im Wahljahr 2018 zugestanden hatte, sind aufgebraucht. Jetzt will Salzburg eine klare Performance sehen.

Junge am unzufriedensten



Am unzufriedensten ist die Altersgruppe der unter 35-Jährigen. Von ihnen geben 48 Prozent an, „weniger“ oder „gar nicht“ zufrieden mit der Arbeit der Landespolitik zu sein. Das könnte an der akzentlosen Klimapolitik liegen, die der jüngeren Altersgruppe besonders wichtig ist.

Überraschend unbekannt

Auch nach 19 Monaten im Amt hat sich an der Bekanntheit der beiden Landesrätinnen nicht viel verändert. 50 Prozent geben an, Maria Hutter (ÖVP) und 56 Prozent Andrea Klambauer (Neos) nicht zu kennen. Überraschend, hat es doch Naturschutzlandesrätin Hutter heuer geschafft, die Aarhus Konvention umzusetzen, die seit 2005 (!) ausständig war. Damit soll das laufende Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen Salzburg gestoppt werden. Dasselbe gelang ihr bereits bei der Natura-2.000-Schutzgebietsausweisung, die seit 2004 ausständig war.

Themen zu "sperrig"?



Überraschend auch die niedrigen Bekanntheitswerte Andrea Klambauers, ist es der Wohnbau-Landesrätin schließlich im Sommer geglückt, mit dem Mietensenkungsprogramm die Mieten im geförderten Mietwohnungsbereich erstmals wieder sinken zu lassen. Vielleicht sind die Themen der Landesrätinnen zu „sperrig“ für viele Salzburger.

Anton Leinschitz vom Grazer Meinungsforschungsinstitut GMK: „Bekanntheit sagt grundsätzlich nichts über Qualität der politischen Arbeit aus. Das zeigt sich in den Werten der beiden Landespolitikerinnen deutlich."

Wer sie kennt, schätzt sie

Dass die Damen als Mehrfach- Mütter, Pendlerinnen vom Innergebirg und engagierte Politikerinnen viel leisten, sehen aber diejenigen Befragten, die Hutter und Klambauer kennen. 87 Prozent von ihnen geben an, Maria Hutter „sehr“ oder „ziemlich“ zu vertrauen. Außerdem trauen ihr 79 Prozent „sehr“ oder „ziemlich“ zu, in Salzburg in Zukunft etwas weiterzubringen. In Sachen Vertrauen sitzt Hutter ex aequo mit Stefan Schnöll an der Spitze und lässt den Landeshauptmann (83 Prozent) zurück.

Klambauer legt ordentlich zu

Andrea Klambauer steigert sich am deutlichsten. Sie schraubt ihre „Vertrauenswerte“ von 2018 gleich um elf Prozentpunkte hinauf. 84 Prozent vertrauen der Pongauerin. Mit einem ebenfalls fetten Plus von 22 Prozentpunkten steigen auch ihre „Zutrauenswerte“ unter allen Landespolitikern weitaus am stärksten. Sie schiebt sich im Vergleich zu 2018 deutlich nach vorne und lässt beide Male die Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl (Vertrauen: 73 Prozent; Zutrauen: 70 Prozent) und Heinrich Schellhorn (Vertrauen: 70 Prozent; Zutrauen: 60 Prozent) hinter sich zurück.

Schnöll bleibt der Macher

Generell sind die Vertrauenswerte der Salzburger Politiker gut. Alle liegen über oder bei 70 Prozent. Große Unterschiede gibt es bei der Frage nach dem Zutrauen, in Salzburg etwas voranzubringen. Seit 2018 liegt Stefan Schnöll mit 83 Prozent deutlich an der Spitze. Schnöll hat aber auch wieder ein gutes Jahr hinter sich. Das neue Tarifsystem macht den öffentlichen Verkehr billiger, neue Buslinien und Busse im Sieben-Minuten-Takt werden in der Stadt Salzburg eingeführt, bei der Autobahn-Abfahrtssperre im Sommer zeigte Schnöll Kontur und bei der dritten Spur am Grenzübergang Walserberg blieb er dran, sodass sie doch rechtzeitig vor dem Sommer fertiggestellt werden konnte. Mit 134,4 Millionen Euro ließ sich gut arbeiten.

Kein großer Wurf im Klima

Abgeschlagen bei der „Zutrauensfrage“ liegt Heinrich Schellhorn (60 Prozent). Beim Grünen Landesrat Schellhorn könnte es daran liegen, dass beim Thema Klima kein großer Wurf glückt. Noch immer dreht sich kein Windrad in Salzburg – auch wenn sich Schellhorn dezidiert dafür ausspricht. Und im Juni wurde klar: Das Ziel, die CO2-Emissionen bis 2020 um 30 Prozent zu reduzieren, wird Salzburg nicht schaffen. Pflege: nicht schnell genug

Vorletzter bei der Zutrauensfrage ist Christian Stöckl (70 Prozent). Warum er bei den Befragten nicht als großer Macher durchgeht, könnte am Thema Pflege liegen. Während seit Jahren klar ist, dass es zum Pflegenotstand kommen wird, setzt man in Salzburg erst zig Experten zusammen, um sich ein ganzes Jahr lang unter dem Titel „Plattform Pflege“ zu beraten, um dann zu erkennen: Ja, es wird knapp mit dem Pflegepersonal. Im Spitalsbereich kann man dem Gesundheitsreferenten wohl nichts vorwerfen. So sprechen unter anderem das Tauernklinikum, der Ausbau des Krankenhauses Schwarzach sowie die fast abgeschlossene Generalsanierung der Landesklinik Tamsweg für sich. Auch das Budget hat der Finanzreferent fest in der Hand.

Josef Schwaiger vertraut man

Über gute Vertrauenswerte von 83 Prozent freut sich Josef Schwaiger. Seine Bauern wissen: Auf den Landesrat ist Verlass. Mit seiner Investitionsförderung konnten 576 Projekte im landwirtschaftlichen Bereich abgewickelt werden und das „SalzburgerLand Herkunftszertifikat“ bringt Bauern, Konsumenten, Händler und Gastronomen noch besser zusammen. Auch die Wichtigkeit seiner Schutzbauten stellt niemand mehr in Frage.

Er macht Salzburg erfolgreich

Die Werte des Landeshauptmanns sind seit Jahren konstant gut (Vertrauen: 83; Zutrauen: 75). Wie sollte es auch anders sein: Salzburg entwickelt sich hin zur Ganzjahresdestination mit 29,7 Millionen Nächtigungen 2019. Sieben Monate in Folge ist die Arbeitslosigkeit in Salzburg im Bundesländervergleich am stärksten rückläufig, die Schuldenlast sinkt und Salzburgs Wirtschaftswachstum führt zum höchsten Bruttoregionalprodukt Österreichs. All diese Bereiche fallen in die Zuständigkeit des Landeshauptmannes. Daher würden ihn auch 49 Prozent wieder wählen und 45 Prozent der ÖVP wieder ihre Stimme geben.

Sturz ins Bodenlose

Weniger rosig sieht es bei der Sonntagsfrage für die Oppositionsparteien aus. Ganze acht Prozentpunkte verliert die SPÖ und vier die FPÖ im Vergleich zur Umfrage 2018. „Beiden Parteien schadet der Bundestrend, sie sind auf dem besten Weg, sich selbst zu zerstören. In unserer aktuellen Umfrage für Tirol geht es beispielsweise der SPÖ noch schlechter, wobei dort hausgemachte Faktoren eine zusätzliche negative Rolle spielen. Auch die FPÖ hält sich in Salzburg besser als in Tirol. Das zeigt: Das Wahlergebnis einer Partei ist zum wesentlichen Teil doch hausgemacht“, sagt Anton Leinschitz vom GMK. 16 Prozent der Befragten würden ihre Stimme den Grünen (+8Pp), acht Prozent den Neos geben (=).

________________________________________________________________________

DATENQUELLE

Auftraggeber: Bezirksblätter Salzburg

Ausführende Gesellschaft: GMK Gesellschaft für Marketing und Kommunikation, Graz

Zielgruppe: Wahlberechtigte im Bundesland Salzburg

Sample und Methode: 400 Interviews

Abfragezeitraum: Dezember 2019

Maximale Schwankungsbreite: ± 5 Prozent.

Fotos in den Grafiken: Franz Neumayr (4), Land Salzburg (2) und LMZ (1).