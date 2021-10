In Kindergärten fehlt das Fachpersonal. Das liegt an Arbeitsbedingungen, Ausbildung, Bezahlung und Ansehen, sagt die Berufsgruppe.

SALZBURG. In Wien streiken die Elementarpädagogen bereits. Auch in Salzburg sind die Arbeitsbedingungen für die Fachkräfte alles andere als ideal, heißt es von der Berufsgruppe. Hauptproblem sei das Fehlen von Fachkräften. 200 neue Elementarpädagogen braucht es in Salzburg jährlich. Und obwohl die Bildungsanstalten für Elementarpädagogik jährlich Bewerber ablehnen müssen, ist der Output an Personal zu gering.

Sofort in leitender Funktion



Die Gründe dafür kennt Karin Hafner von der Berufsgruppe der PädagogInnen in Kinderbildungseinrichtungen in Salzburg genau: "Die jungen Menschen merken schnell, dass sie auf den Beruf nicht ausreichend vorbereitet sind. Selten sind sie mit 19 Jahren selbstbewusst genug, mit ihrem Fachwissen Kindern, Eltern und Kollegen entgegenzutreten. Wegen des Personalmangels müssen sie häufig zu früh eine Gruppe mit 25 Kindern übernehmen und sehen, dass sie mit den gegebenen Strukturqualitätsbedingungen (z.B. Fachkraft-Kind-Schlüssel) einer guten Bildungsqualität nicht gerecht werden können."

Die Berufsgruppe der Elementarpädagogen fordert mehr Betreuungszeit.

Foto: BB Archiv

hochgeladen von Julia Hettegger

Mehr Plätze, weniger Personal



Dass so viele Elementarpädagogen gebraucht werden, liegt daran, dass in den letzten Jahren – und weiterhin – viel Geld in den Ausbau der Betreuungsplätze geflossen ist. In den vergangenen Jahren wurden zusätzliche 950 Plätze für Unter-Dreijährige im Land geschaffen. "Das ist richtig und wichtig, aber es muss auch in die Qualität der Betreuung investiert werden", sagt Hafner. Die Berufsgruppe fordert mehr bezahlte Dienstzeit für Beobachtung, Dokumentation, Planung, Teamarbeit und Entwicklungsgespräche, eine Erhöhung des Fachkraft-Kind-Schlüssels, die Akademisierung (zumindest) für Führungspositionen und die Aufwertung des Berufsbildes in der öffentlichen Wahrnehmung.

Prägende Phase braucht die Besten



"Jeder in die Elementarpädagogik investierte Euro lohnt sich laut Studien 30-fach – hier geht es um Integration, Arbeitslosigkeit, Inklusion und Gesundheitskosten. Nie wieder ist die Gehirnentwicklung so dynamisch wie in diesen Lebensjahren. Diese Phase ist essenziell für die weitere Entwicklung. Wir brauchen daher die besten Pädagogen für die Jüngsten", sagt Karin Hafner, selbst Elementarpädagogin in St. Johann.

"In manchen Gemeinden müssen Krabbelgruppen zusperren, weil das Personal fehlt", sagt Gemeindeverbandspräsident Günther Mitterer, Bürgermeister von St. Johann.

Foto: österreichischer Gemeindebund

hochgeladen von Julia Hettegger

Gemeinden in Zugzwang



Aber diese Pädagogen fehlen. "In manchen Gemeinden müssen Krabbelgruppen zusperren, weil das Personal fehlt", sagt Gemeindeverbandspräsident Günther Mitterer, Bürgermeister von St. Johann. "Das Problem ist ähnlich massiv wie in der Pflege. Wir können den hohen Anspruch nicht abdecken", so Mitterer. Lösen können die Gemeinden das Problem aber nicht, denn sie sind nur für Personalauswahl und Bezahlung zuständig. Die Zuständigkeit für die Ausbildung liegt beim Bund, wie auch die Finanzierung des Pflichtjahres, von neugeschaffenen Plätzen und der Sprachförderung. Die Länder finanzieren wiederum die Kindergartenträger, indem sie Errichtungskosten und Personal fördern.

Kein Qualitätsmanagement



"Die Zuständigkeiten sind breit gestreut, aber darüber, was im Kindergarten passiert, entscheidet niemand. Es gibt keine bundesweiten Richtlinien oder Standards und auch keine Ziele. Es gibt nur das Barcelona-Ziel der EU. Darin geht es aber um den quantitativen Ausbau der Plätze, nicht um die Qualität", sagt die zuständige Landesrätin Andrea Klambauer, Neos. Die Landesrätin will in Salzburg ab 20 Kindern eine zweite volle Betreuungskraft gesetzlich vorschreiben, die für die gesamte Betreuungszeit anwesend sein muss. Aktuell ist die Helferin nur die halbe Zeit mit in der Gruppe.

Neos Salzburg Landessprecherin Andrea Klambauer

Foto: Neos Salzburg/Vogl-Perspektive

hochgeladen von Julia Hettegger

Kollegs für Berufstätige



Generell stehe Salzburg gut da. Beim Schlüssel Kinder pro Fachkraft liege Salzburg mit 7,4 im Bundesländervergleich an der Spitze, bei den Schließzeiten im Mittelfeld und bei den Unter-Dreijährigen habe man die kleinsten Gruppen in Österreich, so Klambauer. "Beim Bedarf ist mein Ziel, dass es keine Wartelisten in den Gemeinden gibt", so die Landesrätin. Bei der Ausbildung ist sie für die Akademisierung von Personal in Leitungsfunktionen und den Ausbau des Erwachsenenkollegs. Im Gespräch seien derzeit Kollegs für Berufstätige in Salzburg und Bischofshofen im Gespräch.