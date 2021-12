David Egger, der Landesparteivorsitzende der Salzburger SPÖ, im Gespräch zum Jahreswechsel: "Diese Kombination von Wohnen und Arbeiten wird in Salzburg wichtig werden."



SALZBURG. Herr Egger, in ein paar Tagen ist Silvester. Werden Sie zum Jahreswechsel Raketen zünden?

DAVID EGGER: Wir werden im kleinen, gemütlichen Kreis mit den besten Freunden Silvester feiern. Wir werden das Jahr, das für uns alle sehr anstrengende und turbulente war, gemütlich ausklingen lassen. Raketen werden wir nicht abfeuern, aber wir schauen zu, was die Nachbarn machen.

Ist das eine Prinzip-Entscheidung gegen Raketen? Es gibt ja viele Gemeinden, die mittlerweile entscheiden, dass es keine privaten Feuerwerke im Ort geben darf.

DAVID EGGER: Ich schaue zwar immer gerne zu, wenn ein Feuerwerk abgefeuert wird, aber ich glaube, in der heutigen Zeit, wo auch der Umwelt- und Tierschutz im Vordergrund steht, darf das ruhig weniger werden.

Gibt es einen anderen Brauch, den Sie zu Silvester zelebrieren?

DAVID EGGER: Bleigießen.

Bleigießen ist bekanntlich ein Orakel für das kommende Jahr. Was sollte für Sie vorhergesagt werden?

DAVID EGGER: Für mich persönlich und für meine Familie wünsche mir Gesundheit. Aber auch für Salzburg wünsche ich mir Gesundheit und Perspektiven für das nächste Jahr.

Und was wünschen Sie sich für die Salzburger SPÖ?

DAVID EGGER: Wir haben vor eineinhalb Jahren ausgerufen, das es Zeit für Neues ist. Wir merken einen Aufwärtstrend und merke auch, dass die Leute wieder motiviert sind, mitzumachen. Dieser Schwung soll weitergehen – das wünsche ich mir.

Sie haben angekündigt, die SPÖ Salzburg umstrukturieren zu wollen und neu auszurichten. Wie geht es Ihnen bei der Umsetzung?

DAVID EGGER: Ich habe zur internen Reformierung ausgerufen. Wir sollten nicht zu viel in Sitzungen sitzen, sondern raus zu den Leuten – ihnen zuhören, ihre Sorgen ernst nehmen und für sie da sein. Und die Gremien werden effektiver gestaltet und verkleinert, um schneller Entscheidungen treffen zu können.

Meinungsumfrage*:

Die RegionalMedien Salzburg haben das Grazer Meinungsforschungsinstitut GMK im November Telefoninterviews unter den Salzburgern durchführen lassen und „Zukunftsfragen“ für Salzburg abgefragt. Die Ergebnisse daraus, wurden auch mit SPÖ-Chef David Egger diskutiert.

*Ausführende Gesellschaft: GMK Gesellschaft für Marketing und Kommunikation, Graz; Zielgruppe: Wahlberechtigte im Bundesland Salzburg;

Sample und Methode: 400 Interviews, Quotenverfahren;

Abfragezeitraum: November 2021;

Maximale Schwankungs- breite: ± 5 Prozent.

Wir haben gefragt: "In einem Salzburg der Zukunft werden Eigenheim und Wohnungseigentum nicht mehr angestrebt. Weil die Menschen ihren Wohnort flexibel, je nach Anforderungen der aktuellen Lebenslage wählen, gibt es einen landesweiten Pool an Mietwohnungen, die man leicht zu vergleichbaren Preisen wechseln kann. Würden Sie das sehr, ziemlich, weniger oder gar nicht befürworten?" Was glauben Sie, Herr Egger, wo liegt der Schnitt bei den Salzburgern?

DAVID EGGER: Ich bekomme in den Gesprächen mit Familien und im Freundeskreis mit, dass die Wohnortnähe zum Arbeitsplatz immer wichtiger wird. Man will keine Zeit im Stau vergeuden. Am Land streben die Menschen aber auch nach Eigenheimen. Weil die Grundstückspreise unglaublich hoch sind, versucht man das Elternhaus auszubauen oder anzubauen. Ich bekomme auch mit, dass viel nach Mietwohnungen im urbanen Raum gesucht wird. Aber auch die Mieten sind teuer. Ich glaube, es hält sich die Waage.

So ist es. 62 Prozent aller Befragten würden diesen Mietwohnungspool „weniger“ oder „nicht“ befürworten. Am meisten Zustimmung gibt es von den Unter-35-Jährigen. Hier würden immerhin 40 Prozent diesen Pool „sehr“ oder „ziemlich“ befürworten.

Woran liegt das bei den Jungen würden Sie sagen?

DAVID EGGER: Die Jungen wollen mehr Flexibilität – bei der Arbeitszeit, aber auch beim Arbeits- und Wohnort.

Sie fordern immer wieder mehr Kreativität beim Thema Wohnen. Wäre das ein kreativer Ansatz, den die SPÖ Salzburg mitgehen könnte?

DAVID EGGER: Die Mieten und die Baupreise steigen durch die Decke und das Land macht nichts, aber Wohnbaufördergelder im zweistelligen Millionenbereich bleiben liegen. Ich würde dem Land die Kompetenzen geben, selbst zu bauen. Ein Beispiel wäre das leerstehende Cineplexx City. Dort könnte man als Land Salzburg selbst günstige Wohnungen bauen, die von jungen Leuten gemietet werden können. Darin sollte man auch Platz mit niedrigem Pachtzins für Start-ups, junge Unternehmer und Gastronomen schaffen. So kann man aktiv in die Mietpreispolitik eingreifen. Diese Kombination von Wohnen und Arbeiten ist wichtig für junge Leute.

Wir haben ein Thema abgefragt, für das sich die SPÖ in den letzten Wochen stark gemacht hat – für das Thema der pflegenden Angehörigen. Wir haben gefragt: „In einem Salzburg der Zukunft wird die Pflege von Angehörigen als Job betrachtet. Pflegende Angehörige sind sozial abgesichert und erhalten eine entsprechende Entlohnung. Würden Sie das sehr, ziemlich weniger oder nicht befürworten?“ 96 Prozent der Befragten würden das „sehr“ oder „ziemlich“ befürworten. Was ist hier der Ansatz der SPÖ?

DAVID EGGER: Wir haben uns das burgenländische Modell genau angeschaut. Diese hohe Zustimmung bei diesem Thema wundert mich nicht. Das wäre ein wichtiges Instrument, um den Menschen unter die Arme zu greifen. Es geht auch um Wertschätzung dieser pflegenden Angehörigen, aber auch um Absicherung im Krankheitsfall, im Urlaub und im Alter|/in der Pension. Das burgenländische Modell sieht beispielsweise einen Pool an Personal zur Urlaubsvertretung vor. Wir haben ohnehin ein Problem mit Mitarbeitern in Pflegeeinrichtungen. Die pflegenden Angehörigen werden im Burgenland ausgebildet und können später auch in diese Einrichtungen wechseln oder im mobilen Dienst mitarbeiten.

Wäre das Ihrer Meinung nach die Lösung für das generelle Fachkräfteproblem in der Pflege?

DAVID EGGER: Das ist nur ein Mosaikstein. Wirklich essenziell ist die bessere Bezahlung der Pflegerinnen und Pfleger – auch schon während der Ausbildung – und die Reduktion der Normalarbeitszeit auf 35 Wochenstunden. Daneben wäre auch eine sechste Urlaubswoche ein Anreiz. Wir müssen viel tun, um die Menschen in der Pflege zu halten, neue Mitarbeiter dafür zu gewinnen und auch jene, die schon gewechselt haben, wieder zurückzugewinnen.

Jetzt haben kürzlich ÖVP, Grüne und Neos im Landtag gegen den Vorschlag von Ihnen gestimmt, pflegende Angehörige beim Land anzustellen. Werden Sie trotzdem am Thema dranbleiben?

DAVID EGGER: Natürlich hat das burgenländische Modell ein paar Ecken und Kanten wo geschliffen gehört. Aber es ist ein Erfolgsmodell. Also werden wir dranbleiben.

Auch zum Thema Mobilität haben wir eine Zukunftsideen für Salzburg abgefragt: „In einem Salzburg der Zukunft sind Stadtzentren nur noch abgasfrei erreichbar, nur für Anrainer gibt es Ausnahmen." Hier war die uneingeschränkte Zustimmung zurückhaltender. Aber immer noch 54 Prozent würden das „sehr“ oder „ziemlich“ befürworten. 21 Prozent aber „gar nicht“. Vor allem unter 35-Jährige erteilen dem eher eine Absage – 51 Prozent befürworten eine solche Entwicklung „weniger“ oder „gar nicht“. Wäre ein abgasfreies Stadtzentrum eine gangbarer Weg für die SPÖ?

DAVID EGGER: Wenn man die Autofahrer aussperrt, braucht es alternative Lösungen. Alternative Lösungen haben wir auch schon einige präsentiert, zum Beispiel das Obus-Netz bis in die Umlandgemeinden auszubauen, die Anbindung an die Bahn, die Stiegl-Bahn raus zum Flughafen. All das würde ein zusätzliches Angebot für die Pendlerinnen und Pendler schaffen. Außerdem braucht es die angekündigten Parkhäuser in den Umlandgemeinden.

Wie positioniert sich denn die Salzburger SPÖ beim Thema Klima- und Umweltschutz? Was sind ihre Kernthemen?

DAVID EGGER: Beim Wohnbau sind wir für das Nutzen bestehender Flächen und dafür, höher zu bauen. Beim Thema Verkehr bin ich Befürworter, den öffentlichen Verkehr weiter auszubauen, wie vorher schon erwähnt.

Wie steht die SPÖ zum Thema Windenergie?

DAVID EGGER: Windenergie wird auch ein Teil sein. Salzburg muss aber schauen, wo solche Anlagen verträglich sind. Wenn eine Skilift-Bergstation auf einen Berg passt, dann kann man auch überlegen, ob dort eine Windkraftanlage Platz findet.

Die letzten Tage in einem ereignisreichen Jahr sind angebrochen, mit Unwettern und Überflutungen, einer angespannten Lage auf den Intensivstationen, der anhaltenden Corona-Pandemie und beunruhigenden Prognosen, was den Klimawandel betrifft. Welches ist Ihrer Meinung nach die größte Herausforderung für Salzburg?

DAVID EGGER: Die Pandemie bleibt die größte Herausforderung. Ich möchte an dieser Stelle auch betonen, dass die Impfung der größte Schutz vor überfüllten Krankenhäusern ist und auch für die Wirtschaft und viele Arbeitsplätze. Für die SPÖ stehen aber auch andere Punkte im Mittelpunkt, wie zum Beispiel das teure Wohnen und andere Themen, die wir heute angesprochen haben, wie den öffentlichen Verkehr und die Pflege.

Das sind klassische SPÖ-Themen. Sind das auch die Themen, mit denen sich die SPÖ für die Landtagswahl 2023 aufstellen wird?

DAVID EGGER: Wir werden uns auf die wichtigen Themen fokussieren: Wohnen, Verkehr und Arbeit.

Im nächsten Jahr wollen wir auch wieder die Gespräche zum Jahreswechsel durchführen. Dann sind wir nur noch wenige Monate vor der Landtagswahl entfernt. An welchen Taten und Aktionen möchten Sie bis dahin gemessen werden?

DAVID EGGER: Wir werden uns ständig mit konstruktiven Vorschlägen im Landtag einbringen. Zum Beispiel: Wie bekommen wir die Mieten und Grundstückspreise im Land hinunter? Was können wir zur Verbesserung in den Sozialberufen beitragen? Auch beim Verkehr werden wir uns weiterhin konstruktiv einbringen. Wir werden uns also auf drei wichtige Themen fokussieren: Wohnen, Verkehr und Arbeit. Daran wollen wir gemessen werden.

Herr Egger, danke fürs Dabeisein.

DAVID EGGER: Danke für die Einladung.

---------------------------------------------------



