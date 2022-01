Im Landtagsklub der Neos Salzburg tut sich personell einiges. Christoph Ammerer zieht sich in die Privatwirtschaft zurück und überlässt dem Pinzgauer Goran Micic die Position des Klubdirektors. Eram Khan wird neue Pressesprecherin.

SALZBURG. Goran Micic wird ab Februar neuer Klubdirektor des Neos Landtagsklubs in Salzburg. Er wird damit Nachfolger von Christoph Ammerer, der nach knapp vier Jahren in der Landespolitik auf eigenen Wunsch wieder in die Privatwirtschaft zurückkehrt.

Christoph Ammerer wechselt nach knapp vier Jahren in der Landespolitik auf eigenen Wunsch wieder in die Privatwirtschaft.

Foto: Neos Salzburg

hochgeladen von Julia Hettegger

Der Pinzgauer ist seit 2018 dabei



Goran Micic ist 24 Jahre alt und kommt aus Mittersill (Pinzgau) er studiert Rechtswissenschaften an der Universität Salzburg. Seit 2018 ist er Teil der Neos Salzburg.

Goran Micic, neuer Klubdirektor des Neos Landtagsklubs in Salzburg

Foto: Neos Salzburg

hochgeladen von Julia Hettegger

Micic führt "Aufbauarbeit" von Ammerer weiter



„Mit dem bisherigen politischen Fachreferenten Goran Micic haben wir ein junges politisches Talent, das nun sein Können auch als Klubdirektor unter Beweis stellen wird“, sagt Neos Salzburg Klubobmann Sepp Egger. "Christoph Ammerer hat in der ersten Regierungsbeteiligung von Neos in Österreich wichtige Aufbauarbeit im Landtagsklub geleistet, nun wird Goran Micic die Klubagenden entsprechend weiterführen, so Egger.

Neue Pressesprecherin



Mit Eram Khan wird zeitgleich auch die Stelle der Pressesprecherin neu besetzt. „Eram Khan war bislang für die Onlinekommunikation des Neos Landtagsklubs verantwortlich, nun erweitert sich ihr Wirkungsbereich um die klassische Kommunikation. Mit diesem eingespielten Team können wir gut aufgestellt in Richtung Landtagswahl 2023 schreiten“, so Egger.