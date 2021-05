01.06.2021 Die schönsten Stunden aus dem Zoo Salzburg.

In diesem Jahr blickt der Zoo Salzburg auf sein 60-jähriges Bestehen.

Am 29. April 1961 öffnete der damalige „Alpenzoo Hellbrunn“ offiziell seine Pforten für Besucher.

Während dieser vergangenen Jahre hat sich im Zoo, der seit jeher eines der meistfrequentierten Ausflugsziele in Salzburg darstellt, einiges getan und verändert.

Der jetzige Zoo Salzburg umfasst rund 1.500 Tiere, aus ca. 150 Tierarten und ist immer ein Erlebnis für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien einen Besuch zu jeder Jahreszeit (365 Tage im Jahr geöffnet) wert.

Die schönsten Stunden aus dem Zoo Salzburg.

Zum Anlass des heutigen "Internationalen Kindertag vom1. Juni 2021.

Der internationale Kindertag wird am 01. Juni 2021 gefeiert.

Nach dem Zweiten Weltkrieg nahmen vorerst vor allem die kommunistischen Länder, allen voran die ehemalige DDR (1950), die Tradition des Kindertages wieder auf. Der Kindertag wurde mit Veranstaltungen und Geschenken, Umzügen und Festprogrammen gefeiert. 1954 nahmen sich auch die Vereinten Nationen dieses Themas an, gaben eine ‚Erklärung der Rechte des Kindes“ heraus.

Der Tag war in der damaligen DDR immer ein großes Ereignis für alle Kinder: Es gab Veranstaltungen mit Gratulationen und Geschenken von den Eltern. In vielen Schulen und Kindergärten wurden Programme und Feste veranstaltet. In manchen Gegenden wird sogar im Juni und im September gefeiert – was für ein Glück für die Kinder!

In Österreich, wie auch in manchen anderen Ländern, stand für einige Zeit am 20. September ein „Weltkindertag“ auf dem Kalender, erlangte aber kaum nennenswerte Bekanntheit in der Öffentlichkeit.

Laut UNICEF ist der Weltkindertag, Anlass für Informationen, Diskussionen und Gedanken über die Situation aller Kinder dieser Welt. Nach Umfragen will man hier nicht nur der Kinder in schlechten Situationen gedenken, sondern auch Kinder ehren und feiern.