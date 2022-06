Diese Jahr fand er wieder statt und meine eigenes Vorhaben, hier einen Ultratrail zu laufen, wurden zunichte gemacht nach einem diagnostizierten Knorpelschaden und Zwangspause. Dafür ein Bekannter von mir mitgemacht - auf der Light Streckendistanz mit 31km und es klingt im Vergleich zur 100er Runde nicht unbeidngt nach eine rlangen Strecke. Doch die hat es in sich. Ich habe dort schon einmal gemacht und hier im Bericht von 2019 ruft das Event wieder gute, schweißtreibende Erinnerungen hervor und ich kann von meiner Seite bestätigen, dass es körperlich sehr anspruchsvoll war. Durch die Steigungen und die kleineren Wanderungen war ich mehr als 4 Stunden unterwegs. Wer hier unter 3 Stunden läuft, muss ein superfitter Läufer sein.

Sogar der Bergmarathon im Allgäu war nichts dagegen. Die Strecke ist anspruchsvoll. Aber die Aussicht ist auch ziemlich genial. An den 100er will ich schon gar nicht denken, wenn bei der 30er Runde schon das Jammern anfängt.

Das Event im Jahr 2022 - wieder ein großes Spektakel

Die Mozart Veranstaltung ist aber im Hinblick auf eine bestimmte Laufserie interessant: Die Ultimate Globale Trailrunning World Series sind auch mit dem Mozart 100 verknüpft. Hier kann man durch seine Teilnahme einen Lotteriplatz sichern. Beispielsweise erhält man für die 105km Strecke 3 Running Stones, für die Marathon Strecke 2. Die 100 Kilometerstrecke ist auch dieses Jahr auf die frühen Morgenstundenverlagert. 5 Uhr gings los. Nach weniger als 10 Stunden wurden die ersten Sieger empfangen. Die 3 Erstplatzierten erreichten die Ziellinie in unter 10 Stunden. Darunter sind zwei Deutsche. Das ist der absolute Wahnsinn, was ein Menschen zu leisten vermag. Großen Respekt dafür.

Mein Plan für 2023 - erst Wiener Marathon, dann Ultratrail

Ich scharre mit den Hufen. Denn der Körper will nach der Zwangspause wieder ordentlich mitsportlen. Die Wien war schon immer berühmt für seine Sehenswürdigkeiten wie St. Stephansdom oder Schloss Schönbrunn. Aber kommendes Jahr gehts etwas sportlicher zur Sache und hat weniger was von einem Sighteeing Run, obwohl so eine Joggingrunde mich auch mal reizen würde. Aber dann greife ich die Ultrastrecken in Sakzburg an.