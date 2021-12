Lavendel: Wirkungen, Anwendungen und gesundheitliche Vorteile

Wer kennt sie nicht - die Bilder aus dem Süden Frankreichs mit den nahezu endlos scheinenden Lavendelfeldern. Reihen um Reihen der krautigen, niedrigen Sträucher mit den lilafarbenen Blüten, stehen sie quasi als Sinnbild für mediterranes Feeling und Urlaub. Und dann dieser Geruch! Wie gut, dass die Pflanze nicht nur schön anzuschauen und wohlriechend, sondern auch ausgesprochen nützlich für unsere Gesundheit ist.

Herkunft und Gewinnung



Lavendel wurde bereits im alten Ägypten als Räucherkraut und zum Einbalsamieren der Mumien verwendet. In Griechenland und Rom wurde die wohlriechende Pflanze für duftende Bäder eingesetzt. Mönche brachten die Pflanze über die Alpen nach Nordeuropa. Schon die Wissenschaftlerin und bekannte Heilkundige Hildegard von Bingen schrieb über die Wirkungen der Pflanze, die bei den Medizinern der damaligen Zeit zunehmend an Bedeutung gewann. Pflanzenteile wurden auch einer Mischung beigesetzt, die vor der Pest schützen sollten.

Das Gewächs, welches zur Familie der Lippenblütler gehört, kommt in verschiedenen Arten und Sorten vor. In seiner Heimat Frankreich bieten sich dem Lavendel ideale Bedingungen, um zu wachsen und zu gedeihen. In den Höhenlagen zwischen 600 bis 1500 Metern wächst hier der sogenannte Echte Lavendel, der aufgrund seiner besonderen Zusammensetzung die höchste Bedeutung hat.

Obwohl inzwischen Bulgarien und auch China sowie andere osteuropäische Länder Lavendel anbauen, gilt französischer Lavendel immer noch als Garant für beste Qualität. Darüber hinaus wird in unserem Nachbarland beim Anbau von Lavendel auch auf einen nachhaltigen und umweltschonenden Anbau gesetzt. Aus den Millionen und Abermillionen winziger Blüten wird im schonenden Verfahren der Wasserdampfdestillation das naturreine ätherische Lavendelöl gewonnen. Bei der Wasserdampfdestillation treten winzige Moleküle aus, so dass nach der Abkühlung des Dampfes das Lavendelöl als hochkonzentrierte Pflanzenessenz übrig bleibt. Als Qualitätssiegel wurde die geschützte Bezeichnung AOC eingeführt, welche für Lavendel, der in Höhenlagen ab 800 Meter in der französischen Provence angebaut wurde, verwendet wird.

Inhaltsstoffe



Die Hauptkomponenten in Lavendel sind die Inhaltsstoffe Linalylacetat und Linalool, welche bei Echtem Lavendel zwischen 30 und 45 % ausmachen. Daneben sind noch Gerbstoffe, Flavonoide und andere hochwirksame Bestandteile enthalten. Speiklavendel und Lavandin verfügen außerdem über einen hohen Anteil an Kampfer und Cineol. Der Bestandteil Linalylacetat sorgt dabei für den typischen markanten Geruch, den viele Menschen so lieben.

Trotz der Bezeichnung "Öl" enthalten reine ätherische Öle übrigens kein Fett.

Die Wirkung von Lavendelöl auf den Körper und die Psyche



Lavendelöl verfügt über ein breites Wirkungsspektrum, sowohl auf den Körper als auch auf die Psyche. In Stressphasen kann das Öl zur Beruhigung und Entspannung eingesetzt werden, bei Abgeschlagenheit und Unlust zur Anregung.

Ätherisches Lavendelöl: Wirkung auf den Körper



Lavendel wird nachgesagt, folgende Wirkungen auf den Körper zu besitzen:

antibakteriell

antiviral

antimykotisch (gegen Pilze, zum Beispiel bei Haut und Nägeln)

fiebersenkend

entzündungshemmend

auswurffördernd (bei Husten und Erkältungskrankheiten)

blutdruckregulierende

durchblutungsfördernd

immunstimulierend

schleimlösend

zellgenerierend

wundheilend

Lavendelöl: Wirkung auf die Psyche



Obwohl es zunächst ein Widerspruch ist, kann Lavendel tatsächlich beides: beruhigen und anregen. Nach einem anstrengenden Arbeitstag oder privaten Sorgen besänftigt reines wirkung lavendelöl und hilft dabei, wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Gleichzeitig sorgt Lavendel auch für eine bessere Konzentrationsfähigkeit, was sich anregend auf die Psyche auswirkt. Weitere Wirkungen sind:

schlaffördernd

ausgleichend

beruhigend

angstlösend

konzentrationsfördernd

Anwendung bei Beschwerden und zu gesundheitlichen Vorteilen



Aufgrund seiner positiven Wirkungen auf die Haut wird Lavendel gerne in Kosmetikprodukten verwendet. Die meisten Produkte wie Seifen, Lotionen oder Duschgels enthalten jedoch fast keinen echten Lavendel. Wenn die Inhaltsststoffe nicht ohnehin synthetisch sind, wird in der Regel auf Lavandin zurückgegriffen. Die Hybridpflanze aus echtem Lavendel und Speiklavendel sorgt für bessere Erträge, jedoch sind die Duft- und Wirkstoffqualitäten geringer.

Du kannst Dir die wohltuenden und heilenden Wirkungen von Echtem Lavendel jedoch ganz einfach zunutze machen, wenn Du einige Tropfen von reinem ätherischem Lavendelöl unter Deine bevorzugten Haar- und Körperpflegeprodukte mischst.

Wichtig zu wissen:



Naturreine Öle sind hochkonzentriert und sehr wirksam, so dass Du davon wirklich nur sehr wenig verwenden solltest. Benutze Lavendelöl auch nie unverdünnt, sondern mische es stets mit einem möglichst geruchsneutralem Basisöl. Dazu eignet sich Jojoba-, Kokos-, Sonnenblumen- oder Mandelöl. Da ätherische Öle Allergien auslösen können, teste vorher in Deiner Ellenbeuge, ob Du darauf reagierst. Sind nach etwa einer halben Stunde weder Rötungen noch Ausschlag oder sonstige Reaktionen zu sehen, kannst Du das Öl verwenden.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten von Lavendelöl:

Bei Husten und Bronchitis hilft ein warmer Brustwickel. Gib dazu zwei bis drei Tropfen Lavendelöl vermischt mit einem Basisöl auf ein Tuch. Erwärme dieses in der Mikrowelle oder im Backofen und lege es dann auf Deine Brust. Fixiere den Wickel mit einem Schal.

hilft ein warmer Brustwickel. Gib dazu zwei bis drei Tropfen Lavendelöl vermischt mit einem Basisöl auf ein Tuch. Erwärme dieses in der Mikrowelle oder im Backofen und lege es dann auf Deine Brust. Fixiere den Wickel mit einem Schal. Bei Kopfschmerzen kannst Du das Öl (verdünnt) auf Stirn und Schläfen auftragen. Besonders Spannungskopfschmerzen können dadurch gelindert werden.

kannst Du das Öl (verdünnt) auf Stirn und Schläfen auftragen. Besonders Spannungskopfschmerzen können dadurch gelindert werden. Für einen besseren Schlaf verwendest Du Lavendelöl als Aromatherapie. Gib ein wenig davon in einen Diffusor oder mische Dir ein Spray aus Wasser, Alkohol und einigen Tropfen Lavendelö,l welches Du auf Deine Bettdecke sprühst.

verwendest Du Lavendelöl als Aromatherapie. Gib ein wenig davon in einen Diffusor oder mische Dir ein Spray aus Wasser, Alkohol und einigen Tropfen Lavendelö,l welches Du auf Deine Bettdecke sprühst. Bei Insektenstichen mindert ein wenig Lavendelöl auf den Stich aufgetragen den Juckreiz.

mindert ein wenig Lavendelöl auf den Stich aufgetragen den Juckreiz. Bei Magen- und Darmbeschwerden kannst Du mit dem Öl im Urzeigersinn Deinen Bauch- und Unterleib massieren.

kannst Du mit dem Öl im Urzeigersinn Deinen Bauch- und Unterleib massieren. Auch in der Schwangerschaft kann Lavendelöl im Bauch einmassiert dabei helfen, Nabelschmerzen und Schwangerschaftsstreifen vorzubeugen.

vorzubeugen. Durch seine entzündungshemmende Wirkung kann Lavendelöl auch beim Kampf gegen Pickel und Akne , bei fettiger Haut, Problemhaut und empfindlicher Haut eingesetzt werden.

, bei fettiger Haut, Problemhaut und empfindlicher Haut eingesetzt werden. Lavendel regt die Blutzirkulation an, wodurch die Haarfollikel besser mit Nährstoffen versorgt werden. Dadurch besitzt Lavendel eine stimulierende Wirkung auf das Haarwachstum und kann vorzeitigem Haarausfall vorbeugen.

und kann vorzeitigem Haarausfall vorbeugen. Lavendelöl ist für alle Hauttypen geeignet. Die darin enthaltenen Wirkstoffe schützen und pflegen Deine Haut, versorgen sie mit Feuchtigkeit und machen sie weich und geschmeidig. Du kannst einige Tropfen davon in deine normalen Körperpflegeprodukte mischen.

Reines ätherisches Öl hat seinen Preis, welcher jedoch durch die große Ergiebigkeit und die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten wettgemacht wird. Sehr preisgünstige Öle oder gar synthetische Öle enthalten künstliche Duftstoffe oder werden mit künstlichen Zusatzstoffen gestreckt, um einen besseren Ertrag zu erzielen. Darunter leidet jedoch die Qualität des ätherischen Öls erheblich. Um die gewünschten Wirkungen zu erhalten solltest Du deshalb immer auf reines ätherisches Lavendelöl, möglichst aus biologischem Anbau, zurückgreifen.