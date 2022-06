Die jährliche Party der "Gruaboch Teifen" wurde zum 10 Jahres Jubiläum an zwei Tagen veranstaltet. Auf der Veranstaltungswiese in St. Kolomann wurde am 15. und 18. Juni wieder gefeiert. Vor der großen Hauptparty wurde heuer das "Trachtenclubbing" veranstalltet. Die Mountain Crew sorgte hier für Stimmung.

Am Samstag wurde dann mit insgesamt vier Acts gefeiert. Mit dabei waren "Drop That Djs" , "Rocks Project", Luke K, "Dj Mikenight" und "Atmosfears" ( Hauptact).

Die ebenso atemberaubende Lichtshow während den Acts begeisterte die Menge im vollen Festzelt.