Ich komme aus München, bin geschäftlich des Öfteren auch in Wien und Salzburg unterwegs und muss manchmal verwundert die höchst unterschiedlichen Regelungen hinsichtlich Maskenpflicht, Hygiene-Regeln usw. zur Kenntnis nehmen. Sie sie nicht nur von Land zu Land unterschiedlich, sondern auch innerhalb des eigenen Landes. Man könnte fast meinen, dass jedes Land ein anderes Virus hat, das unterschiedlich ausgeprägt. Aber denkste! Das ist exakt die Virenart und doch handhabt jedes Land es anders. Hier ist ein Einblick in meine Welt, die inzwischen von Lockerungen geprägt ist.

Blick nach Deutschland – Maskenpflicht entfällt überall mit wenigen Ausnahmen

Die Botschaft ist klar. Die Menschen hierzulande sind vielmehr auf sich allein gestellt und handeln eigenverantwortlich. Eine Eigenschaft, die man von erwachsenen Menschen erwarten könnte. Schließlich wurden wir seit einigen Jahren in den Medien stündlich daran erinnert. Nun folgen Lockerungen auf hohem Niveau der Inzidenzen. Doch das ist meinen Augen kein Blindflug. Die Prognosen und Entwicklungen werden genau analysiert. Allerdings hört man kritische Stimmen aus der Politik, die Unverantwortlichkeit sprechen. Fast scheint es so, als ob man sich daran gewöhnt hat, alles zuzumachen.

Ich kann mich noch erinnern, wie ich einen Appell gesetzt habe, dass die Menschen alles tun, um die Kurve zum Abflachen zu bringen. Die Inzidenzzahlen waren deutlich niedriger. Doch keiner war durch die Impfung geschützt. Doch die aktuelle Situation ist anders. 3 von 4 Menschen sind gegen das Virus geschätzt und die Menschen sind müde von Einschränkungen und Regelungen.

Positiv ist hervorzuheben, dass im Lebensmittelmarkt oder im normalen Fachgeschäft die Menschen trotzdem zum Großteil eine Maske tragen. Im Fitnessstudio sieht man such öfters Leute, die eigenverantwortlich handeln. Und auch in Restaurants sieht man Service Leute mit Maske. Und das, obwohl die Maskenpflicht nur in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Einrichtungen mit vulnerablen Personengruppen verpflichtend sind. Ich finde das sehr vorbildlich. So können gern Clubs, Open-Air-Konzerte, Festivals und alles was zum Leben gehört, ruhig kommen. Das sag ich als jemand, der anfangs strikt für Lockdown Regelungen war und immer auf die Wissenschaftler gehört hat. Ich werde die Maske tragen. Nicht aus Angst vor einer Infektion, sondern als Zeichen des Respekts gegenüber meinen Mitmenschen.

Blick nach Österreich – sehr strenge Regeln

Ich schaue ins Nachbarland Österreich und frage mich: Wie effektiv sind die Maßnahmen? Zuerst wurde die Impfpflicht eingeführt. Dann wurde sie ausgesetzt, anscheinend wegen den milderen Verläufen. Die Regeln lassen auch wenig aufschrecken, wenn es um die Maskenpflicht. Es ist deutlich strikter als in Deutschland und Ausnahmen zur Lockerung der Maskenpflicht sucht man eher mit der Lupe. Doch woran liegt es, wenn es doch das gleiche Virus ist. Ob Maßnahmen generell von der breiten Masse angenommen werden, sieht man auch ein wenig daran, in welche Häufigkeit und in welcher Intensität Demonstration stattfinden.

In Spanien geht das Leben weiter

Wandern wir den Blick auf ein Vorbild in Sachen Impfung, landen wir unter anderem bei Spanien. Die hohe Impfbereitschaft erklärt sich unter anderem aus der eigenen Selbstüberzeugung vieler Menschen, dass die Pandemie nur mit der Impfung zu bekämpfen ist. Der sehr hohe Anteil der Impfungen in medizinische Einrichtung rührt auch daher, dass die Leute das Leid und die Schicksalsschläge live miterleben mussten. Und wohlgemerkt: Die Impfungen erfolgten freiwillig. Da muss keine Impfflicht oder eine 3 oder 3G+ Regel zwingend her.