Mit der Skiweltcup-Woche starten Flachau und Altenmarkt/Zauchensee sportlich ins neue Jahr. Am 11. Januar 2022 wird der Audi FIS Skiweltcup Damen Nachtslalom in Flachau ausgetragen, begleitet von einem Star-besetzten Rahmenprogramm. Einen Tag darauf zieht der Skizirkus weiter ins benachbarte Zauchensee. Die Damen Ski-Elite wird dort am 15. Januar 2022 das Abfahrtsrennen sowie am 16. Jänner 2022 den Super-G austragen.

SALZBURG. Flachau und Zauchensee zählen zu den renommiertesten Weltcuporten Österreichs und sorgen seit Jahrzehnten immer wieder für spannende Skisportevents. Mit Mirjam Puchner stellt der Salzburger Landesskiverband eine Favoritin. Nachdem voriges Jahr aufgrund der Corona-Maßnahmen auf Live-Publikum verzichtet werden musste, werden die Rennen dieses Jahr unter Einhaltung der 2G-Regel vor einer limitierten Zuschauerkulisse stattfinden können. Für das Rennen in Flachau werden 2.114 Sitzplatzkarten verkauft in Zauchensee sind die Tickets auf 450 Sitzplätze pro Tag kontingentiert.

Roswitha Stadlober, Präsidentin Österreichischer Skiverband.

"Wir freuen uns sehr auf die zwei Veranstaltungen und haben dafür zwei hochprofessionelle Partner an der Hand. Dank Flachau und Zauchensee haben wir eine Schwester des Schladminger Night Race geschaffen. Beide Veranstaltungen zeichnen sich nicht nur durch Spitzensport auf höchstem Niveau, sondern auch durch eine einmalige Atmosphäre aus. Über den Sport hinaus, sind der Damen-Nachtslalom in der Flachau und das Speed-Spektakel in Altenmarkt-Zauchensee auch Medien-Events, die Menschen weit über unsere Grenzen hinaus begeistern und damit perfekte Botschafter für das Wintersportland Österreich", Roswitha Stadlober, Präsidentin des Österreichischen Skiverbands

>>Video Roswitha Stadlober, Präsidentin des Österreichischen Skiverbands spricht über ihre Favoriten für den Weltcup

AUDI FIS Skiweltcup Damen Nachtslalom in Flachau

Der Nachtslalom in Flachau ist nicht nur das Damen-Rennen mit dem höchsten Preisgeld, er ist auch das stimmungsvollste Damen-Event im Skiweltcup. Letzteres ist unter anderem dem erstklassigen Rahmenprogramm zu verdanken. Bereits am Vorabend des Flutlichtrennens geht es los. Gestartet wird mit der Hangbefahrung durch die Skiläuferinnen. Das musikalische Highlight des Abends bildet kein Geringerer als Chris Steger, der jüngste Preisträger des Amadeus Awards. Die Star Challenge 2022 „Sport & Society trifft Skitalent“, das Charity-Rennen zugunsten des Salzburger Skinachwuchses, ist die perfekte Einstimmung auf das Weltcuprennen am Folgetag.

Thomas Oberreiter, OK Präsident Skiweltcup Flachau.

"Bei Sport & Society trifft Skitalent fahren Ski-Stars mit dem Nachwuchs. Ein Chris Steger, eine Anna Veith und ein Thomas Morgenstern fahren dann mit dem Nachwuchs des Salzburger Landesskiverband", Thomas Oberreiter, OK Präsident Skiweltcup Flachau.

Am 11. Januar ist es dann so weit: Beim AUDI FIS Skiweltcup Damen Nachtslalom Flachau wird sich die Crème de la Crème der Athletinnen einen hochspannenden Wettstreit auf der top-präparierten Hermann Maier FIS Weltcupstrecke im Snow Space Salzburg liefern. Hundertstelsekunden entscheiden dabei über Sieg oder Niederlage.

FIS Skiweltcup Damen Abfahrt und Super-G in Altenmarkt/Zauchensee am 15.01. und 16.01

Die Weltcupstrecke am Gamskogel gilt als eine der anspruchsvollsten Abfahrtsstrecken im gesamten Damen-Skiweltcup. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h, Neigungen bis knapp 70 Prozent und einigen schwierigen kurvigen Passagen verlangt die Strecke den Skirennläuferinnen vieles ab. Bei der rund 1:50 Minuten langen Fahrt auf der 3-Kilometer-Strecke vom Gamskogel über das berüchtigte Kälberloch bis zum Zielsprung ins Weltcupstadion ist nicht nur Technik und Kondition gefragt, sondern auch Mut und Überwindung.

Bis auch noch die letzte Skirennläuferin im Ziel angelangt sein wird, heißt es, mitfiebern bei der Frage, wer in die Fußstapfen von Corinne Suter (Abfahrts-Siegerin 2020) und Federica Brignone (Siegerin Alpine Kombination 2020) treten wird. Unabhängig davon, wer am Ende auf dem Siegerpodest steht - eines ist gewiss: Die zwei hochspannenden Rennen und die mitreißende Stimmung am Fuße des Gamskogels machen dieses Wochenende zu einem Höhepunkt in der gesamten Skisaison.

Michael Walchhofer OK-Präsident der Weltcuprennen in Altenmarkt/Zauchensee.

"Wir als Veranstalter können starker Partner für den Salzburger Skiverband und den Nachwuchs sein. Es ist eigentlich angerichtet - bei uns im Innergebirge besteht ein Winter-Wonderland. Im Jänner werden wir bei unserer Zauchensee Top-Bedingungen für die Weltcupstrecke haben", so Michael Walchhofer OK-Präsident der Weltcuprennen in Altenmarkt/Zauchensee.