Matěj Švancer ist im Alter von 10 Jahren mit seinen Eltern nach Kaprun gezogen, um sich im Skifahren weiterzuentwickeln zu können. Mit einem Alter von 17. Jahren ist Matěj Švancer der jüngste Österreicher, der an den olympischen Spielen in Beijing teilnimmt. Bei den olympischen Spielen 2020 hat er bereits eine Goldmedaille gewonnen. Jetzt Matěj Švancer als Freestyler erneut an den Start.

SALZBURG. Matěj Švancer gewann bereits einige Juniorentitel, darunter das World Rookie Fest im Jahr 2019. Aktuell bereitet sich Matěj Švancer auf die X-Games und die olympischen Spiele vor. Neben seiner Karriere als Freestyle-Fahrer drückt Švancer noch die Schulbank. Hier absolviert er sein vorletztes Jahr. Nach der Schule möchte er möglicherweise Grafik-Design studieren. Wie die Nummer eins fühlt sich Matěj Švancer allerdings nicht.

Mit nur 17. Jahren ist Matěj Švance der jüngste österreichische Teilnehmer an den olympischen Spielen.

Foto: Syo van Vliet

hochgeladen von Johanna Janisch

„Ich fühle mich nicht so, als wäre ich der Mann, den es zu schlagen gilt, da so viele stärkere Athleten mitmischen, die schon sehr viel länger im Game sind. Für sie wird es nicht hart sein, mich zu besiegen. Aber es ist schon seltsam, derjenige zu sein, der das gelbe Jersey trägt. Ich weiß nicht, ob ich das verdient habe. Zu Beginn war das ein echt eigenartiges Gefühl. Es fühlt sich schlichtweg verrückt an. Ich weiß nicht, wie ich hier gelandet bin", so Matěj Švancer

Seine Freunde inspirieren ihn zu Höchstleistungen

Mit seinen Freunden brettert Matěj Švancer die verschneiten Hänge hinunter und probiert neue Tricks aus. "Sie alle sind meine Helden. Ohne sie würde ich nicht hier stehen, weil ich dann keinen hätte, mit dem ich Ski fahren könnte. Sie sind alte Kumpel aus meiner Heimatstadt und ich gehe immer nur mit ihnen Ski fahren. Einige von ihnen fuhren Alpin und auch sie switchen zwischen den Disziplinen."