Österreichs Skisprung-Goldhoffnung Sara Marita Kramer verpasst aufgrund eines weiteren positiven Corona-Tests nun endgültig die Olympischen Spiele in Peking. Die sechsfache Saisonsiegerin hätte wohl auch auf der unerprobten Schanzenanlage in Zhangjiakou sowohl im Einzel und Mixed-Teambewerb am 5. und 7. Februar brillieren können.

ÖSTERREICH/SALZBURG. Statt um eine Medaille zu kämpfen, wurde die Salzburgerin innerhalb eines Jahres erneut vom Pech eingeholt. Bei den beiden WM-Einzelbewerben in Oberstdorf galt die 20-Jährige als Favoritin. Allerdings scheiterte Kramer an einer Jury-Entscheidung bzw. ihren Nerven und erhielt jeweils nur "Blech". Bei Olympia kann die aktuell wohl beste Skispringerin der Welt nur zuschauen.

Eder unter Vorbehalt nachnominiert

Inzwischen wurde mit Lisa Eder wird eine ebenfalls 20-jährige Salzburgerin unter Vorbehalt nachnominiert. Für den unvorhergesehenen Wechsel bedarf es allerdings noch einer Genehmigung durch das Internationale Olympische Komitee, teilte das ÖOC mit.

Größte Medaillenhoffnung

"Sara war zuletzt in Top-Form und wäre für Peking unbestritten unsere größte Medaillenhoffnung gewesen", bedauerte Mario Stecher, der Sportliche Leiter Nordisch des ÖSV. "Sara tut mir persönlich sehr leid. Aber ihr CT-Wert ist leider aktuell so gering, dass eine planmäßige Einreise nach China (mit einem geforderten CT-Wert über 35) unmöglich erscheint", erklärte Stecher. "Wir müssen sie deshalb schweren Herzens von der Olympia-Nennliste streichen."

Strenge Einreisebestimmungen

Sollte Kramer am Mittwoch schon wieder negativ sein, geht sich eine Teilnahme an den Winterspielen aufgrund der Einreisebestimmungen nicht mehr aus. Nach einem positiven Testergebnisses sind nämlich vier aufeinanderfolgende negative PCR-Testergebnisse im zeitlichen Abstand von mindestens 24 Stunden erforderlich.

Ein Fünkchen Hoffnung gab es noch

Kramer war nach ihrem Sieg beim ersten Springen von Willingen am vergangenen Samstag positiv getestet worden. Darauf trat sie isoliert von ihren - allesamt negativ getesteten - Teamkolleginnen die Heimreise an. Bis zuletzt klammerten sich Kramer und alle Beteiligten an ein Fünkchen Hoffnung. Ein ausreichend "hoher Ct-Wert" hätte nämlich ein Antreten bei Olympia noch möglich machen können.

