EMBACH/SALZBURG (neu/2019). Der nördlichste Ausläufer der Goldberggruppe gehört zu den beliebten Tourenzielen. Der 1924 Meter hohe Berg bietet an seiner Nordroute nach Schneefällen meist lange Pulverbedingungen. Der hohe Waldanteil hält den Wind ab, es bleibt aber Platz genug zum Skifahren. Die Tour ist auch Ungeübteren zu empfehlen. Eine wesentlich spannendere Variante ist die Abfahrt vom Anthaupten nach Osten ins Teufenbachtal. Sie erfordert stabile Verhältnisse, einen sicheren Skifahrer und etwas Orientierungssinn. Der Ausgangspunkt im Embacher Ortsteil Urbar wurde so gewählt, dass man ohne großen Hatscher wieder einfach zum Auto zurückkommt.

Einfacher Normalweg

Anforderung: Am Normalweg ist der Anthaupten eine einfache Hochwintertour. 950 Höhenmeter und 2,5 Stunden Anstieg. Die Abfahrt über die Maschlalm ins Teufenbachtal erfordert jedoch absolut stabile Verhältnisse und etwas Orientierungssinn.

Ausgangspunkt/Anfahrt: Kreuzung (980 m, Wegweiser) auf der Straße von Embach nach Urbar. Zufahrt auf der Straße von Lend nach Embach, dann bei einer Bushaltestelle noch vor dem Ort nach Süden abzweigen.

Vom Gipfel ins Teufenbachtal

Route: Von der Kreuzung über die Weisen nach Südwesten zur Hochspannungsleitung und dieser bis zur Piste folgen. Den Pistenrand hinauf und am Ende der Piste zur Bergstation und nach Südosten auf einem deutlich sichtbaren Ziehweg hinauf zu einer monströsen Sendeanlage. Weiter am Ziehweg bleiben (nicht auf die Straße wechseln!) nach Südosten bis man erneut auf die Straße trifft. Hier am Ziehweg direkt südwärts an einem Schlag vorbei über Gräben nach Osten auf Wiesen zur Wiesmadlhütte. Ab hier am logischen Weg nach Süden (schmaler Durchschlupf durch einen Waldgürtel) auf eine Rücken und in wenigen Minuten zum Gipfel. Abfahrt wie Anstieg (Normalweg) direkt vom Gipfel nach Osten und immer nordöstlich haltend über die teils steilen Almhänge hinunter zur Maschlalm. Dann über die Brücke und entlang der Almstraße (kurz etwas Gegenanstieg) nach Urbar. Bei den letzten Bauernwiesen leicht links haltend zur Brücke und fünf Minuten zu Fuß auf der Straße zum Auto retour.

Variante: Der Normalanstieg startet in Embach bei der Straßenabzweigung westlich des Ortszentrums, Babylift. Von der Abzweigung (Wegweiser) entlang der Straße (Wegweiser) nach Süden zu Punkt 1091 m (Straßenteilung). Weiter auf der Straße nach Osten über den Kirchbach drüber bis zur Piste. Auf dieser zur Bergstation und weiter wie oben. Hier ist dann aber die Abfahrt entlang des Anstiegsweges zu empfehlen, über das Teufenbachtal kommt man nicht zum Ausgangspunkt zurück.