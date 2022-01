Auch im Jahr 2022 investiert die Österreichische Bundesbahn wieder in die Modernisierung des 245 Kilometer langen Streckennetzes in Salzburg. Die Bauarbeiten für das ÖBB-Pumpspeicherkraftwerk starten im Jänner. Der Durschlag für den Zufahrtstunnel Weißsee im Spätsommer. Damit will die Österreichische Bundesbahn Meilensteine für grünen Bahnstrohm aus Wasserkraft setzen.

SALZBURG. 164 Millionen Euro will die Österreichische Bundesbahn für ihre Bauprojekte im Jahr 2022 in die Hand nehmen. Bis zum Jahr 2027 soll das Budget auf 704 Millionen Euro ansteigen und damit um 96 MIllionen Euro mehr wachsen als in der letzten Rahmenplanperiode. So sind Bahnreisende in Salzburg auch weiterhin sicher und pünktlich unterwegs.

„Investitionen in die Bahn sind Investitionen in die Zukunft. Denn jeder Kilometer auf der Schiene ist ein Kilometer für den Klimaschutz. Darum haben wir heuer das größte Bahnausbauprogramm in der Geschichte unserer Republik beschlossen. Wir investieren mehr Geld in eine moderne Infrastruktur, als je zuvor. In Salzburg bauen wir im nächsten Jahr um über 160 Millionen Euro schnelle Strecken und moderne Bahnhöfe. Zugfahren wird damit noch klimafreundlicher, bequemer und einfacher“, so Leonore Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, über die Investitionssumme, die nächstes Jahr in den Ausbau und die Verbesserung der Bahninfrastruktur in Salzburg gesteckt wird.

Andreas Matthä, Vorstandsvorsitzender der ÖBB-Holding: „Ein leistungsstarkes und klimaschonendes Bahnangebot ist das Rückgrat für attraktiven öffentlichen Verkehr und für einen starken Wirtschaftsstandort. Wir investieren weiter in moderne Strecken, Bahnhöfe und Terminals und bleiben damit ein verlässlicher Partner für nachhaltige Mobilität und Gütertransport in Salzburg.“

Bahnstrom aus Wasserkraft: Kraftwerk Tauernmoos

Eines der wichtigsten und nachhaltigsten Bauprojekte in Salzburg haben die ÖBB im Herbst 2020 im Pinzgauer Stubachtal gestartet. Mit dem Auftakt zum Bau des neuen Pumpspeicherkraftwerks Tauernmoos als Erweiterung der bestehenden Kraftwerksgruppe Stubachtal wird die bedarfsgerechte Eigenproduktion von grünem Bahnstrom aus Wasserkraft weiter ausgebaut. Die Gesamtinvestition für den Bau, bis zur geplanten Inbetriebnahme 2025, beträgt knapp 300 Millionen Euro, welche die ÖBB aus Eigenmitteln außerhalb des Rahmenplans finanzieren.

Im Zuge des Projekts werden die beiden bestehenden Speicher Tauernmoos-See und Weißsee verbunden. Das Gefälle zwischen den beiden Speicherseen mit einemHöhenunterschied von ca. 220 Meter wurde bisher energiewirtschaftlich nicht genutzt. Als bauliche Meilensteine im Jahr 2022 gelten der Start der Ausrüstungsarbeiten in der Kraftwerkskaverne mit den ersten Turbinenteilen im April, die Arbeiten am Einlaufbauwerk Tauernmoos sowie der Durchschlag des Zufahrtstunnels zum Weißsee.

Ausbau zwischen Neumarkt am Wallersee, Steindorf und Friedburg komplett

Schon seit Dezember 2021 profitieren die Pendler im nördlichen Flachgau von einem deutlich besseren Fahrplanangebot, das durch den Ausbau zwischen Neumarkt am Wallersee und Friedburg möglich geworden ist. Die Restarbeiten dieses umfangreichen Vorhabens dauern noch bis ins Frühjahr 2022. Dann stehen die Strecke und drei Bahnhöfe komplett erneuert, elektrifiziert und modernisiert für ein noch besseres Fahrplanangebot im nördlichen Flachgau und weiter bis ins angrenzende Mattigtal zur Verfügung.

Und die neuen Bahnhöfe können sich sehen lassen: Neumarkt am Wallersee wurde in den vergangenen Jahren zur modernen Mobilitätsdrehscheibe zwischen Fern-, Nah-, Bus-, und Individualverkehr umgebaut. Steindorf bei Straßwalchen punktet nun auch mit einem neuen Erscheinungsbild samt sicherem Personendurchgang und zeitgemäßer Ausstattung. Und in Friedburg im angrenzenden Oberösterreich bietet der dortige Bahnhof über den neuen Mittelbahnsteig einen barrierefreien Zugang zum Zug.

Mit rund 100 Parkplätzen auf der neuen Park and Ride Anlage hat sich das Angebot für Pendler im Einzugsgebiet des Bahnhofs Friedburg sogar verzehnfacht. Die Elektrifizierung bis Friedburg ist der Auftakt zu einem umfangreichen Modernisierungsprozess der Mattigtalbahn. In den kommenden Jahren wird stark in die Infrastruktur der Mattigtalbahn investiert. Auch Bahnhöfe und Haltestellen werden kundenfreundlich umgebaut.

Mehr Kapazität für besseres Angebot auf der Weststrecke

Rund 32 Prozent aller Züge fahren heute auf der Weststrecke, obwohl diese nur rund 10 Prozent der Betriebslänge des österreichischen Schienennetzes ausmacht. Grund für die ÖBB den viergleisigen Ausbau der Weststrecke kontinuierlich zu forcieren. Für den Salzburger Weststrecken-Abschnitt Köstendorf – Salzburg laufen 2022 die vertieften Planungen auf Hochtouren weiter. In Oberösterreich erfolgen in mehreren Abschnitten bereits Bauarbeiten.