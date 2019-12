Auch in internationalen und großen Unternehmen kennt man das Problem, Mitarbeiter zu finden. Bei Frutarom in Salzburg kämpft man um jeden Kopf. Für Unternehmen gibt es verschiedene Möglichkeiten auf sich aufmerksam zu machen. Social Media-Plattformen sind beliebt, weil potentielle Bewerber direkt reagieren können. Das Unternehmen sieht schnell, was funktioniert und was nicht. Vor großen Kampagnen kann so gut ausgelotet werden, was gefällt. Der Vorteil: Auch kleine Betriebe haben hier dieselben Möglichkeiten und können auf sich aufmerksam machen.

