Die Bundesforste bieten neue Lehrstellen in Salzburg an. Wir stellen die Forstfacharbeiter und Berufsjäger vor.

SALZBURG. Die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) sucht jungen, motivierten "Naturtalente" in Salzburg. „Wir betreuen jeden zehnten Quadratmeter Natur unseres Landes“, sagt ÖBf-Vorstand Rudolf Freidhager. „Und so vielfältig wie die Natur ist, sind auch unsere Lehrberufe.“ Lehrlinge in den Berufen Forstfacharbeiter (w/m), Bürokauffrau/-mann und Berufsjäger (m/w) sowie Ferialarbeiter (w/m) werden in Salzburg gesucht.

Wertvoller Beitrag für die Allgemeinheit



Aktuell befinden sich österreichweit 25 junge Menschen in Ausbildung. „Die jungen Leute leisten in ihren Berufen allesamt einen wertvollen Beitrag für die Allgemeinheit“, sagt Freidhager. „Denn der Wald ist gerade in Zeiten der Erderwärmung unser wichtigster Klimaschützer. Er speichert Tonnen von CO 2 , reinigt Luft und Wasser und schützt uns besonders im Alpenraum vor Naturgefahren. Aber auch er selbst ist von den Auswirkungen der Klimakrise stark betroffen und muss daher so naturnah wie möglich gepflegt, geschützt und bewirtschaftet werden.“

Das machen Forstfacharbeiter



Als Lehrling zum/zur ForstfacharbeiterIn muss man Kondition, handwerkliches Geschick, Eigeninitiative und Teamfähigkeit mitbringen. In ihrer Ausbildung lernen die Lehrlinge die nachhaltige und naturnahe Waldbewirtschaftung von Grund auf kennen: von Aufforstungen mit Jungbäumen über Waldpflege, Borkenkäferbekämpfung und Naturschutzaktivitäten bis hin zur Ernte des nachwachsenden Rohstoffs Holz.

Das machen Berufsjäger



Lehrlinge zum/zur BerufsjägerIn bekommen in der Ausbildung waldbauliches genauso wie wildökologisches Wissen vermittelt, lernt über naturnahe Bejagung und Wildschadenserhebung. „Für uns ist das ein Schlüsselberuf, der viel Fingerspitzengefühl erfordert“, so Freidhager. Denn gibt es zu viel Reh- oder Rotwild, verbeißen die Tiere verstärkt die jungen, von Natur aus nachwachsenden Bäume für die nächste Waldgeneration. "Für einen klimafitten Wald ist daher ein für das Ökosystem verträglicher Wildstand eine wichtige Voraussetzung", sagt Freidhager.

Online-Bewerbungen sind bis 21. Februar 2021 möglich. Die Ausbildungen starten im September 2021. >>HIER<< gehts zur Jobübersicht.