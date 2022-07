Eine besondere Herausforderung im Bereich Human Resources im IT-Bereich ist das Finden und Rekrutieren neuer Talente. Erstmalig präsentierte sich das Bundesrechnungszentrum dafür auf der Videospiel-Messe Level-Up.



SALZBURG. Das Bundesrechnungszentrum setzt wesentliche Teile der Digitalisierungsstrategie des Bundes um und wächst heuer um rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aktuell arbeiten ca 1.550 Menschen in unterschiedlichen Bereichen im Bundes Rechnungszentrum. Um Lehrlinge,Absolventen, Trainees aber auch erfahrene Senior-Experten für die Arbeit beim BRZ zu begeistern, geht Mühlberger-Spicker auch für das BRZ bisher ungewohnte Wege: Mit der erstmaligen Teilnahme an der Gaming-Messe „LEVEL UP“ in Salzburg setzt das BRZ einen Akzent beim Recruiting technikaffiner Gamer.

Online Recruting wird ausgebaut

Neben der persönlichen Ansprache potenzieller Bewerber auf Messen wie der LEVEL UP, bei Universitäten und FHs oder bei Karriere-Events baut das Bundesrechnungszentrum auch das digitale Recruiting, etwa über Social Media-Plattformen aus und setzt auf digitale Tools für das Talent Scouting durch bestehende Mitarbeiter.

Das könnte dich auch interessieren

Das LEVEL UP Festival lässt Gamer Herzen höher schlagen

Bundesheer präsentierte seine Simulationen auf der Level Up