Jetzt haben wir es schwarz auf weiß, was einige Arbeitgeber bereits bemerkt haben: Viele Salzburger – und nicht nur Frauen – wollen zeitlich flexibel arbeiten, am liebsten dort, wo es ihnen gerade passt und ein Drittel möchte überhaupt lieber nur Teilzeit im Betrieb sein. Das passt so gar nicht zu den Erwartungen vieler Unternehmer und noch weniger zum Zwölf-Stundentag bzw. der 60-Stundenwoche, die in der letzten Regierung möglich gemacht wurde. Klar ist – und das bestätigt auch das AMS – wer Mitarbeiter halten oder gar erst bekommen will, muss auf die Wünsche der Salzburger eingehen.

