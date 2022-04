Politik und Wirtschaft sind sich einig, dass wesentlicher Treiber der Windkraft in Salzburg der Druck aus der Bevölkerung wäre. Laut Umfrage der RegionalMedien Salzburg* würden 63 Prozent der Bevölkerung Windkraft im Nahbereich „sehr“ oder "ziemlich“ befürworten.

SALZBURG. 31 Kilometer Luftlinie entfernt von der Stadt Salzburg, im benachbarten Oberösterreich, drehen sich in der Gemeinde Munderfing seit 2014 fünf Windräder. Die Windräder befinden sich zu 75,2 Prozent in Gemeindebesitz. Somit ist der Windpark Munderfing der erste Gemeindewindpark in Österreich. Die fünf Windkraftanlagen produzieren jährlich 32 Millionen Kilowattstunden Strom für rund 10.000 Haushalte. Der Bau eines sechsten Windrades ist geplant.

Martin Voggenberger, Bürgermeister Munderfing: "Einfach gemacht hat es uns das Land Oberösterreich nicht, aber wir haben das Projekt durchgezogen, weil wir überzeugt davon waren."

Bürger wollten den Windpark



"Die Idee zum Windpark kam aus einem lokalen Aktionsplan. Die Bürger, wie auch alle Fraktionen, standen hinter dem Projekt. Da die Gemeinde beteiligt ist, geht der Gewinn aus der Anlage an die Bürger zurück. Das sechste Windrad finanziert sich aus dem Bestand", erklärt Bürgermeister Martin Voggenberger (ÖVP). "Einfach gemacht hat es das Land Oberösterreich dem Projekt nicht, aber wir haben es durchgezogen, weil wir davon überzeugt waren", so Voggenberger heute, acht Jahre später.

25 Windräder in acht Jahren



Ein gutes Vorbild für Salzburg, denn trotz vieler Anläufe gestaltet sich die Umsetzung von Windkraftanlagen bei uns schwierig. Laut Masterplan Klima und Energie sollen sich im Bundesland Salzburg bis 2030 25 Windräder drehen. Nur so sind die Klimaziele Salzburgs zu erreichen, bis 2050 komplett klimaneutral und energieautonom zu sein – darin ist man sich in der Landesregierung einig. Im Entwurf des neuen Landesentwicklungsprogramms wurden dafür elf Vorrangzonen für Windenergie definiert, die aufgrund einer Vorbeurteilung Chancen auf schnellere Genehmigungen haben sollen.

Bei der Eröffnung des Windparks Munderfing im Jahr 2014.

Gratwanderung für die Grünen



Während Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn (Grüne) und Landesrat Josef Schwaiger sich einig sind, dass das Thema Windkraft in der Bevölkerung mittlerweile auf breites Verständnis stößt, formieren sich dennoch schnell Gruppen mit Gegenpositionen, wenn Anlagen konkret werden. "Für uns Grüne ist das Thema eine Gratwanderung, weil der Ausbau der erneuerbaren Energie immer auch einen Eingriff in die Natur bedeutet. Es ist aber eine Interessensabwägung, denn der Artenschutz ist durch die Klimaerwärmung massiver bedroht als durch Windräder", so Schellhorn. "Es gibt eine klare Positionierung der Salzburger Grünen für die Windkraft."

Heinrich Schellhorn, Grüner Landessprecher und Landeshauptmann-Stellvertreter: "Es gibt eine klare Positionierung der Salzburger Grünen für die Windkraft."

"Auf diese Stimmen hören wir nicht"



Auch die Salzburger ÖVP positioniert sich mittlerweile klar für die Windkraft. Raumordnungslandesrat Josef Schwaiger (ÖVP) sprach sich schon lange vor dem Schwenk der ÖVP für die Windenergie aus. "Wir werden diktiert von Meinungsmachern, die sich schnell formieren, sobald ein Projekt öffentlich diskutiert wird." Er fordert: "Die Politik muss endlich sagen: Auf diese Stimmen hören wir nicht."

"Man hat das Gefühl Artenschutz und Klimaschutz gehen nicht mehr miteinander einher."

Landesrat Josef Schwaiger

Landesrat Josef Schwaiger: "Die Politik muss sagen: Auf diese Stimmen hören wir nicht."

"Wenn es in Werfen nicht geht, geht es nirgends"



Den Weg des Gesprächs suchte man daher früh in den Gemeinden, in denen Vorrangzonen für Windenergie definiert sind – beispielsweise in Werfen. Obwohl man dort laut Angaben des Bürgermeisters von einer Realisierung noch weit entfernt sei, haben man mit Vereinen und Organisationen schon gesprochen: "Wir haben das Glück, dass der entsprechende Bereich wenig einsichtig ist und bereits jetzt stark genutzt wird. Das nimmt viel Wind aus der Diskussion. Wenn es hier nicht geht einen Windpark zu errichten, geht es nirgends", sagt Bürgermeister Hubert Stock (ÖVP).

Zehn Sportplätze gegen sechs Windräder



Die Optik dürfe in dieser Angelegenheit kein Ausscheidungsgrund mehr sein, sagt Landesrat Schwaiger: "Erneuerbare Energie sieht man eben, egal ob sie aus Wind, Wasser oder Sonne erzeugt wird." Und Windkraft sei optisch noch verträglicher, meint Schwaiger: "Zehn Sportplätze würde die Fläche einer Photovoltaikanlage einnehmen, die einen Windpark mit sechs Windrädern ersetzen könnte."

"Gut, dass wir viele Wasserkraftwerke schon gebaut haben. Die könnten wir alle unter den heutigen Diskussionen nicht mehr errichten."

Landesrat Josef Schwaiger

Leonhard Schitter, CEO der Salzburg AG: "Ziel der Salzburg AG ist es, vier Windkraftanlagen in jedem Bezirk zu errichten."

Salzburg AG will vier Windkraftanlagen pro Bezirk



Laut Munderfings Bürgermeister Martin Voggenberger bräuchte es in Salzburg einen Windpark um die Akzeptanz zu fördern: "Man hat oft falsche Vorstellungen davon", weiß Voggenberger. Die erste Möglichkeit dazu könnte sich am Flachauer Windsfeld ergeben. Bereits 2011 plante man dort einen kleinen Windpark. Die Salzburg AG legte das Projekt 2013 zurück in die Schublade. "Die Technik war damals noch nicht für diese Höhenlage ausgereift, die Landesumweltanwaltschaft war dagegen und die Gemeinde wollte die Widmung nicht angehen", so Leonhard Schitter, CEO der Salzburg AG. Ziel der Salzburg AG ist es, vier Windkraftanlagen in jedem Bezirk zu errichten. "Das ist machbar, wenn die Akzeptanz in der Bevölkerung da ist", so Schitter, der aber auch die langen Verfahren kritisiert: "Das Problem ist nicht der Bau, sondern die Zeit davor."

Christoph Paulweber: "Das Interesse der Salzburger Sparkasse an der Windkraft ist da. Die Klima- und Energieziele müssen umgesetzt werden, um den Wirtschafts- und Lebensstandort Salzburg attraktiv zu halten. Da muss man als Region dabei sein."

Druck muss aus der Bevölkerung kommen



Politik und Wirtschaft sind sich jedenfalls einig, dass wesentlicher Treiber der Windkraft in Salzburg der Druck aus der Bevölkerung wäre.

Das sagen die Salzburger dazu:



400 Salzburger wurden telefonisch befragt*: In einem Salzburg der Zukunft, wird die Gewinnung von Windenergie eine große Rolle spielen. Auch in Ihrem Wohnumfeld werden sich 30 Windräder drehen. Würden Sie das sehr, ziemlich, weniger oder gar nicht befürworten?

Das haben die Salzburger gesagt:

63 Prozent befürworten das „sehr“ oder "ziemlich“

37 Prozent befürworten das das "weniger" (21 Prozent) oder "gar nicht" (16 Prozent).

unter 35-Jährige: 68 Prozent „sehr“ oder "ziemlich“

über 60-Jährige: 58 Prozent „sehr“ oder "ziemlich“

Nach Parteien :

Jene Befragte, die bei der letzten Landtagswahl die ÖVP gewählt haben: 53 Prozent würden das „sehr“ oder „ziemlich“ befürworten;

SPÖ: 64 Prozent „sehr“ oder „ziemlich“;

Grüne: 88 Prozent „sehr“ oder „ziemlich“.

*Ausführende Gesellschaft: GMK Gesellschaft für Marketing und Kommunikation, Graz; Zielgruppe: Wahlberechtigte im Bundesland Salzburg;

Sample und Methode: 400 Interviews, Quotenverfahren;

Abfragezeitraum: November 2021;

Maximale Schwankungs- breite: ± 5 Prozent.

