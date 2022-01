Mit Anfang Februar übernimmt Barbara Kleinert das Regionalmanagement der ÖBB-Personenverkehr AG in Salzburg von Josef Spiesberger. Der Oberösterreicher verabschiedet sich nach über 36 Jahren im Unternehmen in den verdienten Ruhestand. Damit ist Barbara Kleinert ab Ende Jänner für über 180 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Salzburg und die Qualitätssicherung im Personenverkehr auf der Schiene verantwortlich.

SALZBURG. Barbara Kleinert stammt aus Berlin und hat ihr Doktoratsstudium in Volkswirtschaftslehre an der Universität Tübingen abgeschlossen. Nach einer wissenschaftlichen Karriere und der Übersiedlung nach Österreich führte sie ihr Weg zur Steiermarkbahn und Bus GmbH, wo sie zuletzt die Abteilung Personenverkehr leitete. Mit 30. Jänner wird sie ihre Arbeit als neue Regionalmanagerin beginnen und die Arbeit von Josef Spiesberger fortsetzen.

Josef Spiesberger und Barbara Kleinnert.

Foto: ÖBB

hochgeladen von Johanna Janisch

Vom Verschubmitarbeiter zum Regionalmanager

Nach über 36 Jahren im ÖBB-Konzern tritt Josef Spiesberger, der seine Laufbahn im Verschub begonnen hat, am 30.Jänner in den Ruhestand. Nach einer sehr erfolgreichen Zeit im Bereich Vertrieb, der vom Aufbau der ÖBB Verkaufsakademie gekrönt war, hat Josef Spiesberger in den letzten drei Jahren das Regionalmanagement Salzburg geleitet. Dabei hat er unter anderem den Generationenwechsel insbesondere in der regionalen Angebotsplanung zukunftsweisend eingeleitet.

Das könnte euch auch interessieren

Aufwärtstrend bei den Lehrlingen erkennbar

Salzburg Schokolade strebt Sanierung an

Mehr Beiträge aus der Wirtschaft gibt es <HIER>

Mehr Beiträge aus unserem Bundesland gibt es <HIER>