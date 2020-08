Sein 25-jähriges Firmenjubiläum und den 50. Geburtstag feiert der Braumeister, der Stieglbrauerei zu Salzburg, Christian Pöpperl im "Corona-Jahr". Wir haben mit ihm über Beruf(ung), Leidenschaft und natürlich über Bier gesprochen.

SALZBURG. Ein paar Lehrjahre – so drei bis fünf – wollte er in der Salzburger Privatbrauerei Stiegl absolvieren. Geworden sind es heuer 25 Jahre. Braumeister Christian Pöpperl ist nicht mehr weggegangen aus Salzburg, obwohl er eigentlich die Brauerei seiner Eltern in Weitra (NÖ) übernehmen wollte. "Es war eine ungeplante Karriere und sie freut mich", sagt der 50-jährige gebürtige Niederösterreicher. Die Brauerei meiner Familie gibt es immer noch. "Das freut mich. Wir brauchen regionale Brauereien."

Leidenschaft erst später entdeckt



Ein Muss sei es nicht gewesen, selbst nach dem Ur-, dem Großvater und dem Papa auch Braumeister zu werden, aber "ich bin da so reingewachsen. Ich kenne die Gerüche und Geräusche schon aus meiner Kindheit; habe in den Ferien in der Brauerei gearbeitet, alle Bereiche durchgemacht und nach dem Studium 'Brauwesen und Getränketechnologie' erst gemerkt, dass es auch meine Leidenschaft ist, Bier zu brauen", sagt der Wahl-Salzburger.

"Es ist faszinierend, welche Vielfalt aus den vier Ausgangsstoffen Wasser, Malz, Hopfen und Hefe entstehen kann."

So schmeckt' seit 1912



Obwohl er nun seit 25 Jahren Braumeister ist, habe Pöpperl noch lange nicht ausgelernt. "Wissen ist das Eine, aber ohne Erfahrung geht nichts", sagt der Stiegl-Braumeister. Seine Aufgabe im Salzburger Familienunternehmen ist es, die Qualität und den typischen Geschmack zu garantieren, neue Produkte zu kreieren und effizient zu wirtschaften. Wer glaubt, ein Braumeister könne "sein" Bier so brauen, wie es ihm selbst am besten schmeckt, der irrt. "Ich braue das Bier für unsere Bierliebhaber. Unsere Hauptsorte, das Stiegl-Goldbräu, gibt es schon seit 1912. Die Konsumenten erwarten sichden spezifischen Golbräu Geschmack mit 12 Grad Stammwürze. Die Kunst besteht darin, diesen immer gleichbleibenden Geschmack trotz sich ändernder Rohstoffqualitäten zu garantieren“, sagt Pöpperl.

"Die Kunst meines Berufes besteht darin, mit sich ändernden Rohstoffen, vor allem durch neue Gerstensorten und veränderten klimatischen Bedingungen, den typischen Stiegl-Goldbräu-Geschmack zu kreieren.“

Christian Pöpperl, Stiegl-Chefbraumeister

Bierbrauen beginnt im Boden



Seine Begeisterung für das Thema Boden hat der Salzburger Braumeister in der Zusammenarbeit mit den niederösterreichischen Gerstenbauern der Erzeugergemeinschaft Zistersdorf und in Zusammenarbeit mit Konrad Steiner, Lehrer an der HBLA Ursprung, entdeckt. "Für uns beginnt Bierbrauen schon im Boden. Darum kümmern wir uns in einem langfristig angelegten Bodengesundheitsprojekt auch intensiv darum“, erklärt Pöpperl, der auch das brauereiinterne Ressourcen-Effizienzprogramm leitet und den jährlichen Nachhaltigkeitsbericht verantwortet. Zusammen mit Bauern und Schülern an der HBLA Ursprung wird geforscht. „Wir haben uns der Kreislaufwirtschaft verschrieben und arbeiten laufend an Projekten zu Themen des Ressourceneinsatzes und der Abfallreduktion."

2019 erhielten Stiegl, die HBLA Ursprung und die Fachhochschule Salzburg übrigens den Bezirksblätter Regionalitätspreis in der Kategorie "Bildung und Forschung" .

Statt im Wirtshaus daheim Bier getrunken



Im Schnitt trinkt jeder Österreicher 107 Lieber Bier pro Jahr. Heuer wird es wohl weniger sein, denn durch die Corona-Situation fallen große Feste und Bierzelte aus. Das spürt man auch bei der Salzburger Brauerei: "Wir sind lange noch nicht bei der Normalität angekommen. Im Lockdown hat sich unser Schwerpunkt von der Gastronomie auf den Lebensmittelhandel verschoben. Weil viele Salzburger in der Kurzarbeit daheim gehandwerkt haben, wurde zuhause mehr Bier getrunken. Das kompensiert aber nicht den Ausfall von Festen und Veranstaltungen", so Pöpperl. Mit der Situation im Juli und August sei man aber zufrieden. "Für den Bauernherbst haben wir die gleiche Menge unserer saisonalen Bierspezialität Herbstgold eingebraut, wie immer. (lacht) Die Salzburger brauchen sich also nicht zurückhalten", sagt Pöpperl.

