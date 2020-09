Nach der Gleichstellung des Meisters mit dem akademischen Bachelor ist auch die Eintragung des Meistertitels in Pass und Dokumente möglich.

SALZBURG. Mit rund 4.000 Ausbildungsplätzen sind die heimischen Gewerbe- und Handwerksbetriebe aktuell der größte Lehrlingsausbildner in Salzburg. Im Vorjahr wurden 314 Meisterbriefe an 306 neue Meister verliehen. Das waren so viele Meisterinnen und Meister wie schon länger nicht mehr. Sie alle können sich jetzt ihren Meistertitel auch in öffentlichen Urkunden eintragen lassen.

Meisterin steht vor dem Namen



In Kurzform (Mst./Mst.in) oder Langform (Meister/Meisterin) kann der Titel seit ein paar Wochen vor dem Namen geführt werden. Die Eintragung des Titels ist freiwillig und erfolgt unter Vorlage des Meisterprüfungszeugnisses bei den urkundenausstellenden Behörden.

Gleichstellung mit dem akademischen Bachelor



„Das ist ein gutes Zeichen für Österreichs Meisterinnen und Meister und das Handwerk", sagt Josef Mikl, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Salzburg. „Für diese Aufwertung des Meistertitels haben wir viele Jahre gekämpft. Nach der Einordnung des Meisters auf Stufe 6 im Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) und damit der Gleichstellung mit dem akademischen Bachelor ist nun auch die Eintragung des Meistertitels in Pass und Dokumente möglich. Eine überfällige Anerkennung für eine der wichtigsten Ausbildungsformen Österreichs."

Mehr gesellschaftliche Anerkennung



Außerdem sei es ein Signal an junge Leute, die eine Lehre anstreben: „Die berufliche Fachausbildung als Ganzes wird damit weiter aufgewertet und erhält mehr gesellschaftliche Anerkennung. Das ist auch für Lehrlinge im Handwerk eine gute Perspektive", sagt Mikl.

