Der Talente-Check Salzburg ist eine Kooperation der Wirtschaftskammer Salzburg mit dem Land Salzburg und der Bildungsdirektion Salzburg. Jeder Mensch hat berufliche Wünsche und Träume, Fähigkeiten, Stärken und Talente. Je genauer man sich damit auseinandersetzt, umso leichter fällt der berufliche Weg. Nicht immer ist jedoch klar, wozu man berufen ist. Mithilfe des Talente-Checks lässt sich das ausloten.

SALZBURG. Lukas Mang ist verantwortlich für den Karrieretest und verrät wie die Auswertung und Testablauf aussieht. Gleich zu Beginn wird gefragt ob man sich für die Lehre oder ein Studium interessiert. Um das Berfusfeld eingrenzen zu können müssen an 30 Stationen Aufgaben erledigt, die Grobmortorik, handwerkliche Fähigkeiten, Belastbarkeit und spezifische berufsrelevante Kompetenzen testet. Anhand dieses Mix lasse sich feststellen welche Berufsfelder für den Jugendlichen interessant sein könnten.

"Die Entscheidung zwischen Lehre und Studium ist nicht unser Hauptfokus, sondern welche Interessen hat der Jugendliche und in welchen Berufsfeld wären diese angesiedelt? Anhand der Informationen die wir im Zuge der Testung sammeln geben wir dann eine Empfehlung aus", so Lukas Mang vom Talente Check in Salzburg.

Knapp 88 Prozent der Schüler in Salzburg werden durch den Talente Check beraten. In der Regel melden sich die Schulen und Lehrer mit ihren Klassen an. Die Testung dauert vier bis fünf Stunden, pro Tag wird zwei Mal getestet. Nach absolviertem Test wird allen Schülern ein kostenloses 45-minütiges Beratungsgespräch gemeinsam mit den Eltern geboten, bei dem die Testergebnisse besprochen werden. Auch Erwachsene können den Test machen.

Wie viele Schüler sich anhand der Testung für eine Lehre entscheiden könne man nicht genau sagen, eine Auswertung der Lehrlingsstatistik habe jedoch ergeben das sich im Jahr 2021 vierzig Prozent für eine Lehrausbildung entschieden haben.