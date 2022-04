Das Gastro-Zentrum im WIFI Salzburg sowie die Landesberufsschule Obertrum waren in den vergangenen Wochen Schauplatz der Vorauswahlen für die Lehrlings-Staatsmeisterschaften in den Tourismusberufen 2022. 54 junge Nachwuchsfachkräfte aus 40 Salzburger Lehrbetrieben stellten sich den theoretischen und praktischen Herausforderungen.

SALZBURG Die Staatsmeisterschaften finden voraussichtlich von 27. bis 29. April in der Landesberufsschule Obertrum statt. Sie sind gleichzeitig Vorauswahlen für die nächsten Berufseuropameisterschaften (EuroSkills) und Berufsweltmeisterschaften (WorldSkills).

Umfangreiches Können

„Ich freue mich, dass so viele Lehrlinge aus ganz Salzburg an den Vorauswahlen teilgenommen haben. Das ist ein Zeichen dafür, wie wichtig der Branche der Nachwuchs bzw. die hohe Ausbildungsqualität ist“, betont Albert Ebner, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft.

Die Teilnehmer mussten ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in praktischen und theoretischen Prüfungssituationen unter Beweis stellen. Gefragt waren unter anderem das Zubereiten eines mehrgängigen Menüs, Flambieren, Tranchieren und Marinieren sowie das Mixen von Cocktails. Beim Service am Gast waren speziell Freundlichkeit und Flexibilität gefragt. Die zwei Besten in jeder Berufsgruppe stellen schließlich das Team Salzburg für die Staatsmeisterschaften im April 2022.

Latte für Salzburg liegt heuer wieder hoch

„Die Latte liegt heuer wieder besonders hoch, weil sich Salzburg in den vergangenen Jahren zahlreiche Auszeichnungen bei den Staatsmeisterschaften sichern konnte“, erläutert der Landesausbildungsleiter der Sparte, Benedikt Lang vom Völserhof in Bad Hofgastein. „Erfolge wie diese helfen uns natürlich, das Image der Tourismusberufe zu heben. Beeindruckende Berufswege von ehemaligen Lehrlinge beweisen, dass Karriere mit Lehre in unserer Branche kein leeres Schlagwort ist“, resümiert Lang.

(vlnr) 1. Reihe: Jakob Rattensberger, Florian Rauscher, Martina Wallner, Linda Bittner 2. Reihe: Landesausbildungsleiter Benedikt Lang, Julian Schertler, Magdalena Abfalter, Elena Hutter, Michelle Brem, Spartenobmann Tourismus Albert Ebner.

Die Ergebnisse der Landesmeisterschaften für touristische Lehrberufe im Detail:

Restaurantfachmann:

1. Platz: Martina Wallner, Hotel Völserhof

2. Platz: Magdalena Abfalter, Hotel Völserhof

3. Platz: Julian Schertler, IMLAUER Hotel & Restaurant

Koch:

1. Platz: Floria Rauscher, DAS.GOLDBERG

2. Platz: Fabian Pierer, Hotel Wiesergut

3. Platz: Jakob Rattensberger, DAS.GOLDBERG

Hotel- und Gastgewerbeassistent (HGA):

1. Platz: Linda Bittner, Hotel Sacher Salzburg

2. Platz: Michelle Brem, Hotel Nesslerhof

3. Platz: Elena Hutter, Hotel Tiroler Buam

