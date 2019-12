Im ersten Teil der "Challenge der Bewerbung" hat sich der selbstständige Personalberater- und coach Michael Achleitner aus Thalgau mit den Themen Lebenslauf und Bewerbungsschreiben befasst. Nun wirft der Experte im Personalwesen einen genauen Blick auf das Bewerbungsgespräch und vor allem auf die Vorbereitung darauf. Dabei verweist er auf die Selbstpräsentation im Gespräch und gibt einige hilfreiche Tipps – auch auf die bekannte Frage: "Was sind Ihre Stärken und Schwächen?"

SALZBURG. Ein mögliches Szenario: dank der hilfreichen Tipps des selbstständigen Personalberaters- und coach Michael Achleitner aus Thalgau, der auch als Personalvermittler für die Firma Brunel arbeitet, hat man die top auf das Unternehmen angepassten Bewerbungsunterlagen – Lebenslauf und Bewerbungsschreiben – angefertigt und abgeschickt und wartet nun auf die Einladung zum Bewerbungsgespräch. Diese kommt in unserem Beispiel eine Woche später.

Fragen gezielt auf die Firma und die Stelle stellen

Der Experte weiß Rat, was nun zu tun ist: "Zuerst würde ich mir das Unternehmen genauer vornehmen. Im Internet recherchieren, was sich im Umfeld des Betriebes tut? Sich mit dem Unternehmen befassen und dazu ein, zwei Fragen überlegen." Dabei ist wichtig, sich nicht als Experte auszuweisen, sondern das Interesse durch die Fragen zu zeigen. Ebenfalls ratsam ist, sich ein, zwei Fragen gezielt auf die jeweilige Stelle zu überlegen.



"Zum Beispiel Dinge, die man nicht zu 100 Prozent versteht oder man fragt, wie denn der Tagesablauf in der jeweiligen Position so ist? Man will ja mit einem Informationsgehalt wieder heimgehen und das Unternehmen sieht, wie der Bewerber darauf reagiert"

, erklärt Achleitner.

Die Selbstpräsentation sollte eine Geschichte haben

Vorbereitung ist das A und O, wenn es nach dem Personalexperten geht, der absolut überzeugt davon ist, dass man sich eine Selbstpräsentation vorbereiten soll.



"Diese muss dann eine Geschichte, also einen roten Faden haben. Dabei ist es wichtig, dass man nicht wie in einem Lebenslauf – also strikt getrennt – von seinem Leben erzählt, sondern die Dinge miteinander verschmelzen lässt"

, meint der Thalgauer. Dabei ist die Individualität wieder das passende Stichwort und die Anpassung der persönlichen Stärken an die Stelle.

Unangenehme Dinge vorweg nehmen

In die eigene Präsentation sollte man gezielt unangenehme Dinge aus seinem Leben einbauen. Die, die nicht optimal waren, wie zum Beispiel häufige Jobwechsel oder Ehrenrunden in der Schule. "Viele hoffen, dass diese Themen nicht zur Sprache kommen, aber wenn man dafür eine plausible Erklärung hat, kann man sie getrost vorweg nehmen und sie von sich aus ansprechen", so Achleitner. Wer offen über eigene Fehler spricht, wirkt sympathischer auf das Gegenüber. Ehrlichkeit ist bei einem Bewerbungsgespräch essentiell.



"Man kann ruhig zugeben, dass man etwas nicht weiß oder wenn man eine überraschende Frage bekommt, dass man den Gedankenprozess teilt und laut ausspricht, dass man darüber kurz nachdenken muss"

, rät der Experte.

Schwächen nicht als Stärken verkaufen

Dasselbe gilt für die klassische Frage nach den Stärken und Schwächen. Bei den Stärken kann ein Bewerber nicht viel falsch machen.



"Viele Bewerber verkaufen aber ihre Schwächen als Stärken und das wirkt nicht ehrlich und auf keinen Fall sympathisch. Man sollte hier ebenfalls ehrlich sein, aber keine relevanten Schwächen anführen"

, verweist Achleitner auf ein Beispiel. Wenn man sich für einen Buchhalter-Job bewirbt und zugibt, vor großen Menschenmassen keine Reden halten kann, man aber dagegen was macht, zeigt das einerseits Selbstreflexion und andererseits müssen Buchhalter nicht unbedingt Reden vor einen großen Menge halten.

"Man kann nur gewinnen"

Zu viele Gedanken über die Begrüßung des Gegenübers oder wie man sich optimal verhält, sollten vermieden werden. Genauso was die Kleidung betrifft. Der Thalgauer Personalberater rät dabei zu Authentizität. "Die Zeiten von Anzug und Krawatte sind vorbei." Eine entscheidende Rolle kommt dem eigenen Kopf zu.



"Man sollte mit der Einstellung 'Ich habe nichts zu verlieren, sondern kann nur gewinnen' in das Gespräch gehen"

, betont Achleitner. Viele sind bereits gescheitert, weil sie sich selbst einen zu großen Druck auferlegten. Entweder man gewinnt einen neuen Job oder Erfahrung für zukünftige Aufgaben. "Man befindet sich nicht in der Bittstellerrolle. Unternehmen nehmen viel auf sich, um Arbeitgeber für sich zu gewinnen, das sollte klar sein", meint der Flachgauer.