Wenn das Kind ideal auf den Arbeitsmarkt vorbereitet werden soll und handwerklich begabt ist, dann kann das Werkschulheim Felbertal eine Top-Ausbildung liefern. Die Absolventen haben am Ende der Schulzeit die Matura, den Gesellenbrief und die Vorbereitung auf den Meister in der Tasche – und das alles mit 19 Jahren. Das ist eine hervorragende Basis für die Zukunft. Der Weg in die Arbeitswelt, wo händeringend Fachkräfte gesucht werden, steht ebenso offen wie ein Studium. Obwohl die Schule in Ebenau bereits 60 Jahre besteht, ist ihr Angebot zeitgemäßer denn je.

