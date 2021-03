Eine helle Wohnung wünscht sich jeder. Doch wenn im Sommer die Sonne so richtig zeigt, was sie kann, wird ein guter Sonnenschutz zum Sehnsuchtsobjekt Nummer eins. Der richtige Sonnenschutz erfüllt im Zuhause mehrere Aufgaben. Er reguliert den Lichteinfall, spart Energie und bietet sogar erhöhten Schutz vor Einbrechern!

Bei der Planung und Gestaltung von Sonnenschutzsystemen sind Auswahl und Fantasie keine Grenzen gesetzt – dennoch gilt es das eine oder andere Detail zu beachten. Der Vorteil von innenliegenden Systemen wie Vorhängen oder Jalousien ist die schnelle und unkomplizierte Montage. Absoluter Klassiker ist natürlich der Vorhang – der im Jahr 2020 nicht mehr wiederzuerkennen ist: Der Flächenvorhang besteht aus großächigen Paneelen, die sich individuell gestalten, verschieben und übereinander stapeln lassen. Auch das Rollo ist seit Jahrzehnten beliebt – schließlich besticht es durch seine einfache Anwendung und unzählige Designvarianten. Besonders individuell lässt sich das Raffrollo gestalten: Ausgewählte Stoffe werden dafür in Handarbeit und nach Maß zum Faltrollo konfektioniert.

Übrigens:

Wussten Sie, dass der richtige Sonnenschutz sogar einen Raum vergrößern kann? Die Vertikaljalousie ist dank der Betonung ihrer senkrechten Lamellen ein wahrer Lichtzauberer, der sich zudem optimal für große Glasfenster eignet. Außenliegende Sonnenschutzsysteme reflektieren im Sommer das Sonnenlicht und leisten im Winter einen Beitrag zur Wärmedämmung. Süd und westseitig ausgerichtete Balkone, Terrassen und Fenster sind in der Abendsonne der vollen Wärmestrahlung ausgesetzt. Hier schaffen Markisen Abhilfe, die es in verschiedenen Varianten und Farben gibt – so bekommt jedes Haus garantiert seine ganz persönliche Note!

Tatsächlich kann Sonnenschutz auch das Zuhause einbruchssicherer machen. Für Fenster- und Rollläden gibt es eine spezielle Norm, die den Einbruchschutz festlegt. Ausschlaggebend sind dabei Stabilität und Biegefestigkeit des Rollpanzers, der sich in geschlossenem Zustand nicht öffnen lassen darf. Mehr als nur Funktionalität: Sonnenschutz reguliert die Innentemperatur, bietet Schutz vor aufdringlichen Blicken und sieht obendrein toll aus.

Qualität vom Profi zahlt sich aus. Wer an der falschen Stelle spart, zahlt langfristig drauf! Wind, Feuchtigkeit, Hitze und Frost setzen den Materialien zu; zudem kann die ständige Sonneneinstrahlung textile Gewebe ausbleichen. Hohe Qualität rentiert sich daher beim Sonnenschutz in mehrfacher



Hinsicht: Die Farben bleiben frisch und strahlend, längere Lebensdauer, Stabilität und reibungslose Funktion der Systeme sprechen für Qualität vom Profi . Wichtig ist, nicht einfach ins Blaue hinein zu planen, sondern eine persönliche Beratung in Anspruch zu nehmen sowie Dauer und Intensität der Sonneneinstrahlung zu bedenken. Wohnexperte Marcus Tulach weiß: „Sonnenschutz ist nicht gleich Sonnenschutz! Damit Funktionalität und Optik perfekt auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind, nehmen wir uns viel Zeit für eine genaue Analyse der Wohnsituation und eine eingehende Beratung!“



Marcus Tulach bietet Sonnenschutz nach Maß.

GünstigerMarkisentuchtausch! Jetzt anfragen.

MATUTEX GMBH

Auböckplatz 12

4820 Bad Ischl

Tel.: 06132/28700

www.matutex.at