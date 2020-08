Die Toskana-Halbinsel in Gmunden bietet ein wunderschönes Panorama auf die Bergwelt. Majestätisch erhebt sich der Traunstein aus dem See, beeindruckend ist das Schloss Ort, das über eine Holzbrücke erreichbar ist. Das Restaurant vom Schloss lädt zum Verweilen ein, der Gastgarten befindet sich auf einer Holzterrasse oberhalb des Wassers. Die Aussicht auf die Berge, die den Traunsee umgeben ist traumhaft schön. Kehrt man wieder in den Toskana-Park zurück kommt man am Landschloss vorbei. Ein Weg führt durch die Anlage in der alte Bäume stehen und ein Blick auf die Toskana-Villa vollendet das romantische Flair. Spaziert man dem Ufer entlang finden sich Möglichkeiten zu verweilen und auch zu baden. Um die Seele baumeln zu lassen bei herrlicher Aussicht, ist der Park allemal einen Besuch wert.